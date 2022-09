La verdad detrás del video de senadora mexicana que empujó una joven en estado de ebriedad

Las alertas al interior del Senado de la República siguen aumentando luego de la caótica jornada legislativa que se vivió la noche del 30 de agosto para conformar la Mesa Directiva; sin embargo, otro escándalo sacudió la vida interna este jueves 1° de septiembre.

A través de un video que se viralizó en redes sociales se dio a conocer que la integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),Claudia Balderas Espinoza, protagonizó una escena violenta contra una presunta trabajadora de la Cámara Alta, la cual dijo ser parte del equipo de la morenista oriunda de Veracruz.

Muchas versiones han salido a relucir, especialmente la que difundió la periodista Leticia Robles de la Rosa, quien compartió el video en que se le vio a la senadora empujar a la joven, presuntamente en estado de ebriedad, al tiempo que expresó que se encontraba harta de la misma.

“Me han preguntado y contesto. Sí, ayer una joven que se identificó como empleada del @senadomexicano estaba ebria, al grado de no sostenerse en pie. Estuvo con la senadora Claudia Balderas, quien incluso LA GOLPEÓ y le dijo: ‘Ya me tienes hasta la madr*’”.

Sin embargo, el relato de la comunicadora no concluyó ahí, pues contó que después del empujón que dejó a la joven en el suelo, fue otro empleado el que dio aviso al área de resguardo del recinto de Paseo de la Reforma, tras lo cual llegaron cuatro integrantes del mismo para ayudarla a encontrar la salida; no obstante, la joven insistía con permanecer en el Patio del Federalismo.

Asimismo, se dio a conocer que el hombre que se ve que sigue a la senadora, luego de que ésta dio la espalda a la escena, fue su esposo, el cual presumiblemente forma parte de la plantilla de empleados del Senado y quien fue liberado del Cereso de Coatzacoalcos, Veracruz, tras ser acusado por los presuntos ilícitos de privación ilegal de una persona, portación de armas de fuego y drogas.

‼️‼️ Aquí el momento en que la senadora Claudia Balderas, de Morena, junto a su pareja, avienta a la joven que se identificó como trabajadora del @senadomexicano



La joven fue víctima de la senadora pic.twitter.com/oByTmMHS33 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 1, 2022

Finalmente, la reportera sentenció que, aunque ésta argumentó que era trabajadora del lugar, en realidad no forma parte de los servidores públicos de tal órgano del legislativo.

Pese a tal señalamiento, en redes sociales también comenzó a circular otro video que compartió el usuario @SantiYedra, mismo que sentenció que sí se trata de una integrante del equipo de la morenista; en la grabación de treinta segundos se pudo ver a la mujer, que sigue sin ser identificada, sentada en el suelo y visiblemente alterada, con el maquillaje corrido y el cabello desacomodado.

Aún en su condición y corriendo todas las palabras que emitía, la mujer contestaba a los cuestionamientos de los medios que captaron el hecho violento; además, en múltiples ocasiones negó que se encontrara en estado de ebriedad y señaló como culpable de su estado el haber pasado todo el día en sesión, pues argumentó haber arribado desde las 05:00 horas al recinto.

Le puede interesar: «Ganaba más dinero vendiendo drogas»: historia del hombre que rechazó dos ofertas de la NBA

“No (estoy en estado de ebriedad), estoy diciendo la verdad. ¿Qué necesidad tengo de incumplir? Por favor, por favor. No, no...¿Cómo voy a estar en estado de ebriedad? ¿Por qué o qué? Si yo he estado desde las cinco de la mañana en el Senado de la República, ¿por qué estaría en estado de ebriedad? No, es solo la presión de todo el día”, son las palabras que dijo la joven.

Como se mencionó, hasta el momento, no se sabe la identidad de la joven ni la razón por la cuál se desató el hecho violento; ya que a más de 12 horas del mismo, la senadora no ha utilizado sus redes sociales ni ha contestado a los múltiples mensajes que han denunciado su comportamiento.

Sin embargo, a las 17:00 horas la periodista Leticia Robles de la Rosa, ofreció más detalles del suceso y sentenció que la joven afectada es prima de la senadora y que sí forma parte de las filas de los empleados por honorarios del Senado, la cual no solo fue empujada, sino que también recibió una cachetada.

Además, dio a conocer que el pasado fin de semana, ambas sufrieron un accidente automovilístico, debido a que iban en presunto estado de ebriedad y como resultado tuvieron pérdida total del automóvil.

“La senadora Claudia Balderas es prima de la señora a quien primero abofeteó y momentos después empujó. Juntas tuvieron un accidente el fin de semana pasado, tan fuerte que fue pérdida total del auto. Iban ebrias. La señorita es empleada por honorarios del @senadomexicano”, expresó.