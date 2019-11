La vitamina D pertenece al grupo de las vitaminas liposolubles, llamadas así por su característica de disolverse en grásas (lípidos), y están compuestas por las vitaminas A, D, E y K. Es conocida también como la vitamina del sol, llamada así porque hemos descubierto que nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir cantidades suficientes de esta vitamina cuando nuestra piel se expone al sol por un tiempo considerable.

Debajo de la piel tenemos una variedad de colesterol que sirve como precursor para vitamina D, aunque luego va al hígado y al riñón para obtener su forma activa. Sin embargo, para aquellas personas que viven en lugares donde no brilla el sol con mucha intensidad, los que no participan de actividades al aire libre o no se exponen al sol con frecuencia, es necesario suplir este micronutrimento en la dieta.

El efecto principal de la vitamina D es aumentar el calcio y el fosfato en la sangre, de modo que esté disponible para las diferentes reacciones del cuerpo (como la mineralización de los huesos). Para esto la vitamina D – que algunos consideran que debería tratarse mas como hormona que como vitamina – estimula la salida del calcio y fosfato a la sangre, evita la expulsión por el riñón, y además aumenta la captación de calcio y fosfato desde el intestino. Esta vitamina se encuentra de manera natural en los lácteos (leche, queso, yogurt), la yema del huevo, pescados grasos como sardina, atún y salmón, considerándose estosalimentos ideales para suplir la vitamina D

Aparte de su conocido efecto sobre el calcio y fosfato, la vitamina D se ha hecho muy famosa en los últimos años, porque su deficiencia e insuficiencia se ha asociado a múltiples condiciones. No sólo evita el raquitismo (desmineralización del hueso con deformidades y fracturas), sino que de acuerdo a uno de sus mas prominentes investigadores, el Dr. Michael Holick M.D. Ph.D., su carencia también se ha asociado a la diabetes, alteraciones inmunológicas, cáncer, enfermedades del corazón, hipertensión, insomnio, entre otros.¿Cómo tener niveles adecuados de esta vitamina? Asegúrate de ingerir una variedad de alimentos ricos en vitamina D. Esta columna es la sección educativa de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo.Escribe tus preguntas a: sodonuclim@gmail.com / @sodonuclim