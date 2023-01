Alianza Cristiana Dominicana lamenta concluya legislatura ordinaria sin Código Penal con 3 causales

La Alianza Cristiana Dominicana (ACD), que conforman personas católicas, bautistas, episcopales y de diversas tradiciones evangélicas, metodistas y pentecostales, lamentó que la legislatura ordinaria concluya sin que el Congreso aprobara de una vez y por todas un Código Penal que incluya las 3 causales.

Yessenia Aquino, vocera de la Alianza Cristiana Dominicana, destacó que la no penalización de la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer peligra, cuando el embarazo es producto de violación por un familiar o un particular o dada la inviabilidad del feto representa un asunto de derechos para las mujeres y las niñas dominicanas, por lo que el Congreso no debiera ignorarlo.

Muy por el contrario, la entidad cristiana llamó a legisladores y legisladoras, así como a los partidos políticos a ser garantes de la vida, la salud y la dignidad de las mujeres, lo que, contrario a lo que dicen algunas voces, no entra en contraposición con las creencias cristianas.

“Pasajes como (Marcos 5.21-43; Lucas 7.36-50; Juan 8.1-11, entre otros) muestran a un Jesús compasivo y cercano siempre a las mujeres. Ese es el verdadero Jesús, un Jesús que en la coyuntura actual hubiese seguido amando a las mujeres y por ende priorizando su vida, su salud y su dignidad como pretenden las causales en el Código Penal”, dijo Aquino.

En este sentido, la Alianza Cristiana Dominicana hizo un llamado especial al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y al presidente Luis Abinader de usar su mayoría legislativa, como lo ha hecho con otros proyectos de leyes, para cumplir la promesa de campaña que hicieron al pueblo dominicano de aprobar un Código Penal que incluya las 3 causales y les advirtió que, de lo contrario no habría salvación para miles de mujeres dominicanas pero tampoco reelección para el mandatario, sus legisladores y funcionarios.

“La palabra de Dios dice en Juan 10:10 que ha venido a dar vida y vida en abundancia, pero su palabra no se puede cumplir para las mujeres dominicanas si el Presidente, el Congreso y la clase política no legislan para salvar la vida y salud de las mujeres ante embarazos que no son compatibles con una vida digna”, concluyó Aquino, vocera de la Alianza.

