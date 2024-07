Las causales no son inconstitucionales, aclara experto en derecho constitucional: Cristóbal Rodríguez

Ante comentarios de legisladores de que las tres causales van en contra de la Constitución de la República Dominicana, el abogado Cristóbal Rodríguez puntualizó que le han dado una interpretación errónea a la Carta Magna en su artículo 37 que regula el derecho a la vida, el cual dicta que: «la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte».

En este sentido, el experto dijo que es ilógico castigar a una mujer por elegir la opción del aborto si la vida de ese bebé pone en detrimento la propia.

«Yo me pregunto, ¿si la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, y la de la mujer que es una vida, cuándo esa vida de la mujer está en peligro como resultado de un proceso crítico de embarazo y se le impide abortar, y se le amenaza con meterla a la cárcel si aborta, no se está atentando contra esa vida?», ejemplificó Rodríguez.

En el apartado de las tres causales dónde se considere legal el aborto cuándo el embarazo sea producto de una violación sexual, Rodríguez dijo que: «la Constitución no protege la vida en cualquier circunstancia, sino en condiciones de dignidad», en este sentido, puntualizó que no es compatible con la dignidad que establece este documento el obligar a una mujer o niña a tener un hijo producto del crimen de una violación dónde su dignidad ha sido herida.

«Eso no se compadece con ninguna idea de dignidad que se pueda tener», manifestó Rodríguez al ser entrevistado por Millizen Uribe y Stalin Montero en el programa Uno más Uno, que se transmite de 7:00 A.M. a 8:00 A.M por Teleantillas.

Además, guiándose de las jurisprudencias efectuadas en cortes internacionales, el abogado distinguió que mientras el feto no pueda vivir independiente del útero materno, no adquiere derechos porque es un huevo o cigoto que depende en su totalidad del cuerpo de la progenitora.