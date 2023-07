Las dos personas que deberían quedarse en la Cámara de Cuentas, según Soraya Suárez

En momentos en que se espera que la comisión de los diputados encargada de investigar al Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) rinda el esperado informe respecto a un posible juicio político, la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Soraya Suárez, entiende que los directivos de ese órgano de control estatal deben ser removidos, pero, a su juicio, no por completo.

Para la legisladora, que también es miembro de la Comisión de Disciplina de la Cámara Baja, las que no deberían seguir en el cargo de la entidad fiscalizadora son: Elsa María Catano Ramirez, vicepresidenta del Pleno de la CCRD, Tomasina Tolentino de Mckenzie, miembro secretaria, y Elsa Peña.

“Yo dejara el señor de Santiago (Mario Arturo Fernández Burgos) que aunque no lo conozco de cerca, conozco de su trayectoria y currículo de una persona honesta. Y yo creo que pudiéramos dejar a Janel (Ramírez, presidente de la CCRD). Lo pensaríamos mucho, porque yo no sé cómo es que él, o duró tanto para explotar o permitió que esas tres damas hicieran tantas cosas”, aseveró la diputada, que fue entrevistada en exclusiva por el periódico Hoy.

Soraya Suárez conversó con los periodistas Joel Sueron, Troi Orlando Espejo y Javier Herrera. Foto/José Francisco.

La congresista señaló que el informe, que no ha sido publicado, solicita que los miembros del Pleno sean sustituidos, y consideró que los citados integrantes del Pleno le fallaron al país. “Yo, la diputada Soraya, entiende que esa Cámara de Cuenta nos falló. No sólo a la población, no sólo a los comunicadores, que también hablan, a nosotros a los diputados. Como todos, depositamos nuestra esperanza en ellos y nos fallaron”, aseguró.

¿Una Cámara de Cuenta “a su medida”?

Ante los señalamientos de sectores de la oposición, de que el PRM quiere “imponer una Cámara de Cuentas a su medida”, la diputada aseguró que se trata de “especulaciones para confundir a la población”. Y añadió que es una realidad que ni “el Partido de la Liberación Dominicana ni la Fuerza del Pueblo” remuevan a las únicas mujeres de los cinco miembros de Pleno, sobre quienes aseguró «fueron las que más le fallaron» a la nación.

«Yo no digo que Janel no haya fallado, pero no es posible que presidente Janel cerrara sesiones y ellas las abrieran después de él irse, violando todo procedimiento. Y como ellas eran mayoría, aprobaban cosas, según él, y fueron comprobadas por la comisión (investigadora). Él llevó grabaciones, presentó temas. Entonces, ¿cómo es posible que tú dejes a esas personas ahí, cuando, incluso, él dijo, no sólo en esta comisión, sino también en televisión, que le habían obligado a firmar informes maleados, que habían cerrado sesiones solas, entonces, eso ya no es posible. A mí me presenta un informe esa Cámara de Cuentas y yo no creo en ella», detalló la diputada santiaguera.

Al respecto, consideró que si los actuales miembros de la CCRD se quedan en la institución, se pondría en juego la credibilidad de los legisladores. Suárez entiende, además, que para buscar un bajadero a la situación, además de destituir a las tres damas que integran el Pleno, sería juramentar a los que fueron evaluados y que cumplían con los perfiles que buscaban en ese momento.