Kim Dong-rae, actual CEO de la compañía RaemongRein, acusa al actor de no respetar sus contratos y querer desplazarlo de su puesto.

El actor Lee Jung-jae, conocido por su papel principal en El Juego del Calamar, se encuentra bajo investigación policial en Corea del Sur. Según informó el medio local Chosun Ilbo el 10 de agosto, la estación de policía de Gangnam en Seúl confirmó que están investigando denuncias presentadas contra Lee y Park In-kyu, ex CEO de la empresa de producción de video WYSIWYG Studios, por supuestos delitos que violan la Ley de Crímenes Económicos Específicos de Corea del Sur.

La denuncia fue presentada por Kim Dong-rae, actual CEO de la compañía de producción de dramas RaemongRein. En su queja formal, Kim acusa a Lee y Park de “engañarlo haciéndole creer que su participación como principales accionistas beneficiaría enormemente el crecimiento de su empresa”. Basado en esas expectativas, Kim transfirió sus acciones a Lee y Park, pero ahora alega que ambos están intentando apartarlo del equipo directivo de la compañía tras adquirir sus acciones.

Lee Jung-jae compró acciones de la casa productora RaemongRein. Según la demanda, el actor habría tratado de desplazar al dueño original y comenzar un monopolio adquiriendo más empresas. Foto: REUTERS/Stephane Mahe

Kim también afirma en su denuncia que, a pesar de un acuerdo previo de gestión conjunta documentado en su contrato, Lee y Park no han respetado esta cláusula. Según Kim, en lugar de centrarse en el crecimiento de RaemongRein como se había prometido, Lee y Park han puesto su atención exclusivamente en adquirir otra empresa listada, Chorokbaem Media, utilizando 20 mil millones de wones (aproximadamente 11,4 millones de libras) pertenecientes a RaemongRein.

Mientras que los representantes de Park aún no se han manifestado sobre las acusaciones, Lee Jung-jae ha contrademandado a Kim por difamación y fraude. Según Chosun Ilbo, el asesor legal de Lee emitió una declaración afirmando que “el contrato en cuestión establecía explícitamente que se trataba de una transferencia de derechos de gestión”. Esta declaración, dicen, refuta las acusaciones de Kim.

Lee Jung-jae ha contrademandado asegurando que “el contrato en cuestión establecía explícitamente que se trataba de una transferencia de derechos de gestión”, por lo que está en todo su derecho de quedarse con la casa productora. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Hasta la fecha, la investigación sobre ambos, Park y Lee, sigue en curso, y se espera que los interrogatorios a ambos hombres se realicen próximamente.

Crímenes en “El Juego del Calamar”

Esta no es la primera vez que los actores de la aclamada serie de Netflix se ven involucrados en problemas legales. Oh Young-soo, quien le da vida al personaje de Oh Il-nam, fue acusado de haber tocado indebidamente a una actriz.

Según las declaraciones de la demandante, esto ocurrió en el año 2017 en una habitación de hotel, donde Oh abrazó a la mujer, le tomó la mano, la besó en la mejilla e hizo comentarios sexuales “potencialmente inapropiados”.

Oh Young Soo, el actor que interpreta a Oh Il-nam en «El Juego del Calamar», fue acusado de haber tocado de manera indebida a una compañera de reparto Netflix.

Jeong Yeon-ju, el juez que llevó el caso encontró culpable a Young-soo y se le condenó a ocho meses de prisión con suspensión de dos años por agresión sexual, además de 40 horas de clases de violencia sexual.

También puede leer: Celine Dion no quiere que Trump use en campaña electoral su tema de la película “Titanic»

Desde que las acusaciones salieron a la luz, la carrera de Young-soo se vio muy perjudicada, pues ya no fue llamado para la segunda temporada de “El Juego del Calamar”, se canceló su participación en la cinta About Family del director surcoreano Woo-seok Yang, siendo reemplazado por el actor Lee Soon-jae. Incluso, un comercial gubernamental protagonizado por Young-soo fue retirado debido a la controversia.

Mientras el juicio se llevaba a cabo, el actor pidió disculpas, asegurando que sus acercamientos con la actriz que permanece en el anonimato nunca fueron malintencionados. No obstante, reiteró que estas disculpas no significaban que se declarara culpable.