Legislatura cierra con préstamos millonarios

El Senado de la República cierra legislatura con préstamos millonarios que ascienden a 445 millones de dólares.

Durante lo que podría ser la última Sesión Ordinaria de la segunda legislatura correspondiente al período 2024, senadores aprobaron en única discusión dos préstamos con los siguientes montos asignados:

-45 millones de dólares tomados a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) para ser destinado a al saneamiento del vertedero Duquesa, Santo Domingo Norte.

-400 millones de dólares del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el diseño de políticas de desarrollo sostenible contra el cambio climático.

Además, fueron aprobadas dos adendas: una para el Fideicomiso Pro-Pedernales y otra para la continuación del proyecto de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

Durante la Sesión, la senadora Ginnette Bournigal aprovechó también para manifestar su descontento con la aprobación acelerada de las modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos de la República Dominicana en la que junto al senador Ramón Rogelio Genao figura como proponente.

En su turno de ponencia la senadora de Puerto Plata señaló que la prisa no es buena consejera y se quejó de no haber sido siquiera invitada por la Comisión Permanente de Recursos Naturales, encargada de estudiar el proyecto, a conocer las modificaciones que se habían realizado a la pieza.

“Eso me dejó un poco disgustada, el asunto es que debió haberse consultado y no tener prisa. Hacer consultas, conocerlo mejor y que me invitaran a mí como supuestamente co-proponente a la comisión, porque yo firme como co-proponente por otro proyecto, no por ese”, explicó Bournigal.

Senadores opinan sobre legislatura

A propósito de que el próximo domingo 12 de enero culmina la segunda legislatura del 2024, senadores del partido oficialista la calificaron de buena y provechosa.

Tal es el caso del senador Pedro Catrain quien consideró que ha sido una legislatura “sumamente exitosa” en la que fueron aprobadas importantes leyes y en la que el Congreso jugó un papel fundamental en cuanto a la institucionalidad del país y consolidación de la democracia.

De cara a la siguiente legislatura, Catrain dijo que espera sean conocidos y aprobadas las leyes de la reforma electoral, la reforma al Código de Trabajo y la del Código Penal.

Igualmente, el senador Rafael Barón Duluc consideró que esta legislatura fue de proyectos importantes y aseguró que para el inicio de la próxima legislatura, el 27 de febrero, se podría estar conociendo la reforma del Código Laboral.

Como presidente de la comisión que estudia el Código de trabajo, Duluc afirmó que quedan pocas cosas por debatir y pocos sectores por escuchar. En el mismo orden, manifestó su voluntad de que del Congreso salga un Código de Trabajo “garantista de los derechos de los trabajadores y que sirva como modelo para toda Latinoamérica”.

Por su parte, Alexis Victoria Yeb expresó su deseo y esperanza de que en este 2025 salgan a la luz los proyectos de ley que se encuentran en el Senado desde hace 15 y 20 años, como lo son el Código Procesal Penal y el Código de Trabajo. “Esperamos que todo salga bien como hemos venido trabajando”, dijo el senador.