El pastor Ezequiel Molina Rosario, se encuentra este viernes en el ojo del huracán tras dar unas declaraciones este miércoles en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en el marco de la «Batalla de la Fe».

En su discurso aseguró que «detrás de cada mujer exitosa posiblemente hay un hogar descuidado», el cual fue sacado de contexto (por muchos), lo cual aclaró que se trató de una defensa a las féminas.

«La gente lo cogió por donde no era. (…) La mujer ha sido la explotada. ¿Por qué? ¿Cuántos hombres no hemos escuchado que no se casan con una mujer porque ella no prduce? Porque no van a mantener gente grande, dicen. Entonces, eso va en contra de la mujer», acotó Molina Rosario, al ser entrevistado en el programa La Mirada, que se transmite por CERTV, canal 4.

Lea y escucha a continuación lo que exactamente el expresó:

Oigan estas dos noticias que salieron en este mes pasado, dos noticias que la sociedad aplaude:

Las mujeres representan el 53 % de la fuerza laboral en República Dominicana. Otra noticia: las exportaciones lideradas han crecido un 27 %.

En mi experiencia, en mi conocimiento de más de 70 años (porque tengo 80 de edad), ¿Qué yo he visto? Usted puede haber visto lo contrario a lo que yo he visto, yo he visto esto.

Yo he visto que detrás de cada mujer exitosa en los negocios y en las empresas, detrás de cada mujer exitosa, lo más probable es que haya un hogar descuidado.

Por favor, no me tiren piedras, pero eso es así.

El modelo original ha cambiado para suplir demandas sociales, los padres y las madres hoy no tienen tiempo para los hijos, no tienen tiempo para su pareja, no tienen tiempo, a veces, ni para salud porque están ganando dinero

Y hoy hay muchos hogares, no se asombre por esto, pero hoy hay muchos hogares que lo compone una persona, o dos personas y dos mascota (un perro y un gato, cero hijos).

Esa es la sociedad que hemos construido ¿Cuál es el resultado? Depresión, suicidio, violencia, delincuencia, porque la gente está desesperada emocionalmente y pierde los controles porque ha alterado el patrón divino.

Pero cuando hay hijos, los hijos se crían solos o los educa el barrio el barrio cría a los hijos Porque papá y mamá no tienen tiempo.

Ezequiel Molina Rosario

Periodistas dominicanas califican «como el primer acto de violencia simbólica del 2025», discurso de pastor Ezequiel Molina

El discurso del pastor Ezequiel Molina, en el marco de la Batalla de la Fe, sobre el «descuido de los hogares y el éxito de las mujeres» sigue generando rechazo el sector, como el Foro de Mujeres Periodistas Dominicanas, quienes califican la alocución como «un acto de violencia simbólica hacia las féminas».

«Calificamos el discurso estereotipado del pastor Ezequiel Molina, pronunciado el 1 de enero, como el primer acto de violencia simbólica de 2025. Este discurso es anacrónico y carece de datos contextuales actuales sobre la verdad de los hogares y las ciudadanas del país» condena el gremio mediante un comunicado.

Explican que en los hogares dominicanos prevalece el liderazgo de las mujeres, quienes con éxito y empatía están comprometidas con sus múltiples jornadas laborales. «Son ellas las que encabezan la jefatura de estos espacios, representando el 53% de los hogares, siendo mayormente solteras, y lo construyen como la mejor de sus empresas. ¡La más importante de todas!» agrega la nota.