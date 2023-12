«Los Bridgerton» vuelve en 2024, todo lo que debes saber

Si hay una serie de Netflix que mucha gente espera con ansias para el próximo 2024, ésa es «Los Bridgerton». La serie de época echó a andar allá por 2020 y pronto se convirtió en una de las ficciones más vistas de la plataforma, además de poner en el mapa a jóvenes estrellas actuales como Phoebe Dynevor o Regé-Jean Page, que ha llegado a ser considerado incluso para ser el próximo James Bond.

Hace ya más de tres años de aquella primera temporada y mucho ha cambiado en la serie, pero la historia de esta enorme familia británica da para mucho y es por ello que la tercera temporada vendrá cargada de grandes sorpresas y nuevas caras.

Este mismo años ya contamos con una historia de los Bridgerton, si bien era paralela a la propia serie y centrado en otro de los personajes de la familia. Esta producción, La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton, ha sido también aclamada y aceptada por los fans, pero estos también demandaban regresar al canon de la serie original.

Basándose de nuevo en las novelas de Julia Quinn, en 2024 tendremos la oportunidad de volver a saber de Colin, Penelope y el resto del grupo, tal y como se pudo confirmar hace unos meses, cuando la plataforma anunció la renovación por una tercera temporada.

No obstante, habrá grandes cambios en esta tercera entrega y no todos serán necesariamente positivos. Hay que recordar la salida de algunos personajes principales, como el de Daphne Basset (Phoebe Dynevor), que fue la cara visible de la serie durante sus dos primera temporadas. No se trata de ningún problema con la actriz sino simplemente esta tercera temporada tomará como materia prima la cuarta novela de Julia Quinn, en la cual el personaje de Basset no tiene gran presencia y es por ello que decidieron no contar con Dynevor para este regreso, a pesar de ser una de las más queridas de la serie. No será la única que salga de la serie, pues la actriz Ruby Stokes, encargada de dar vida a Francesca Bridgerton, también ha tenido que abandonar la producción. No así su personaje, que seguirá solo que siendo interpretado por Hannah Dodd (Enola Holmes 2).

Sinopsis, reparto y fecha de estreno

Sinopsis, reparto y fecha de estreno

Por su parte, Colin también tirará la toalla con respecto a Penelope y aceptará ser su mentor y consejero en la búsqueda de un marido, aunque su corazón se vaya resintiendo poco a poco. Luke Newton y Nicola Coughlan serán los encargados de dar vida a estos dos protagonistas, a quienes acompañarán la mencionada

Por su parte, Colin también tirará la toalla con respecto a Penelope y aceptará ser su mentory consejero en la búsqueda de un marido, aunque su corazón se vaya resintiendo poco a poco. Luke Newton y Nicola Coughlan serán los encargados de dar vida a estos dos protagonistas, a quienes acompañarán la mencionada Hannah Dodd como la nueva Francesca Bridgerton, así como otras como Lady Violet (Ruth Gemmell), Hyacinth (Florence Hunt) y otros viejos conocidos y nuevos rostros como Kate (Simone Ashley) o Eloise (Claudia Jessie). También Julie Andrews en calidad de narradora, como había venido haciendo hasta ahora. Para volver a escuchar la dulce voz de Mary Poppins y volver a disfrutar de los amoríos decimonónicos habrá que esperar hasta el próximo 16 de mayo, cuando finalmente se estrene la tercera temporada en Netflix.