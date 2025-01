Los Reyes Magos en nuestra niñez

Con motivo del recién pasado Día de los Reyes Magos, comenté con mi nieto mayor detalles que probablemente muchas personas, incluso de nuestra generación no recuerdan o no tuvieron conocimiento cabal. Me refiero a que luego de la Segunda Guerra Mundial, en determinados pueblos y familias, se creó conciencia antibélica, incluyendo juegos, tales como rifles, revólveres o ametralladoras de juguete.

Vivíamos en Salcedo, un pueblo con inmigración de origen árabe, española, italiana, alemana, etc. Algunos de estos inmigrantes tenían almacenes o tiendas en los cuales durante la época navideña y, sobre todo, para el Día de los Reyes exponían juguetes de todo tipo, que se convertían en lugares de gran admiración para nosotros, entonces muchachos.

Durante un tiempo vivimos al frente de la familia Dosche Jorge. El Alemám Dosche, como le llamábamos, y su esposa doña Consuelo Jorge. Ambos padres de una gran familia, entre ellos Buby Dosche, quien vino como combatiente en la gesta patriótica por Constanza el 14 de junio del 1959 a combatir contra la dictadura de Trujillo. Tenían una conocida ferretería donde, para navidades, también vendían juguetes, pero con ciertas limitaciones. Había otras tiendas como las de las hermanas Suazo, que exhibía una variedad de juguetes más amplia.

Con 6, 7, 8 y 9 años, influenciados por las películas en el cine y los paquitos, sentíamos admiración por los vaqueros, las pistolas y las carabinas. Pero la realidad es que, durante algunos años sentimos frustración, ya que pedíamos a los Reyes revólveres y escopetas, pero al parecer los Reyes tenían predilección por juegos constructivos. Entre ellos: rompe cabezas, equipos médicos y de laboratorio, herramientas y materiales para construcción, aparato para ver transparencias, guantes, etc. pero ignoraban las deseadas pistolas y los anhelados rifles.

Perspicaces y curiosos al fin, no éramos tontos para no darnos cuenta dónde conseguían los “Reyes Magos” los susodichos regalos. Esto es, en cuál de las tiendas que había en el pueblo eran adquiridos, ya que echábamos una ojeada en cada una de ellas.

Mi Papá y el señor Dosche eran inmigrantes que de alguna manera dejaron su tierra natal a causa de las guerras. Un día escuché una conversación que nunca olvidaré. Hablaban de la responsabilidad y la conciencia anti bélica, y porqué él no vendía juguetes que motivaran a los niños al enfrentamiento aunque fueran de juego. Es más, recuerdo que hablaron de un tratado que regulaban estos juegos, del cual no tuve evidencias. Pero si ellos lo dijeron les creí.

Con esto solo pretendo rememorar lo que representaba y todavía representa, por lo menos en nuestras familias el Día de los Reyes. Un día sagrado, alegre, de grandes recuerdos y reunión familiar, aunque no niego que sufrí por unos años la nostalgia por las pistolas negadas por los Reyes, ya que las vine a lograr teniendo 9 años. Pero no me avergüenzo en decir que creí en los Reyes y que, aun sabiendo por vía de amigos y hermanas mayores quienes eran, jugué a la sana ingenuidad para no disgustar a nuestros papás. Además, porque si decía que sabía quiénes eran los que ponían, hasta ahí llegaban los Reyes.