Luis Polonia: ‘Se burlaban de mí y decían que estaba perdiendo el tiempo’

Luis Polonia participó en una charla especial con los niños de la Academia La Javilla y sus palabras impactaron. Es un ejemplo de perseverancia.

Luis Polonia, inmortal del deporte, el rey del hit en la pelota dominicana y ganador de cinco anillos en Grandes Ligas, reveló que sus inicios en el béisbol no fueron nada agradables porque muchos se burlaban de su tamaño y le decían que estaba perdiendo su tiempo al tratar de buscar una firma en el béisbol.

Lo declaró al participar en “La segunda charlas memorables de la Academia La Javilla”, organizada por Franklin Miraba. Allí compartió con Octavio Dotel y Fernando Ravelo y decenas de jóvenes peloteros junto a sus padres.

“Asistí a muchos strike-out en diferentes provincias del Cibao, y nunca ningún scout me dijo: Buen trabajo. Mi tamaño no les llamaba la atención a ellos, se deslumbraban por los jóvenes de tamaño alto, pero no me desanimé”, redestacó.

Manifestó que él siempre tuvo confianza en sí mismo y persseveró porque su meta siempre fue llegar a las Grandes Ligas.

Refirió que muchas de las personas de su barrio decían por pequeño él estaba perdiendo su tiempo, no llegaría a ningún lado. Dijo que esos malos presagiosnunca le hicieron bajar su cabeza, ni su deseo de alcanzar su propósito.

Recalcó que decidió jugar pelota amateur en Santiago y fue novato del año. Expresó que un sobrino de Juan Marichal le vio y le llevó a la academia de los Atléticos de Oakland. “Con todos los pesitos que conseguí en mi juventud me inscribí en una institución de inglés para no pasarla mal en Grandes Ligas”, expuso.

