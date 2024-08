El director general de Impuestos Internos, Luis Valdez, reiteró este lunes que en dicha institución no existe «‘vacas sagradas'», aludiendo a que no tolerarán las violaciones a la ley de sectores de la economía nacional que no declaran ni pagan el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).

«En la Dirección General de Impuestos Internos se fiscaliza a todo el que comete una falta. Desde luego, la capacidad de fiscalización de la administración tributaria no es para el 100 por ciento; pero allá no tenemos vacas sagradas. Sea pequeño, sea mediano o sea grande; a todo el mundo», enfatizó Valdez, durante su participación en el encuentro con la prensa que hace el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

El director de Impuestos Internos aclaró, sin embargo, que existen dos cumplimientos tributarios «que son los que a nosotros más nos duele, que son las retenciones de ITBIS, y las retenciones de asalariados». El titular de la entidad recaudadora explicó que esos impuestos «no los paga el dueño de la empresa, sino que el contribuyente ya se lo ha cobrado al ciudadano y se queda con él».

«Por eso es que cuando nos llega algún contribuyente a pedirnos algún tipo de facilidad sobre un impuesto que sea una retención y no una determinación a la riqueza, nosotros somos duros en este teme, con todo el mundo; porque es un impuesto que no corresponde al empresario, al comerciante, no corresponde a una persona que tiene una actividad física que tiene una acividad liberal, sino que corresponde al ciudadano», detalló Valdez.

Al respecto, el presidente Luis Abinader instó a la ciudadanía a denunciar «si hay un caso» particular.

​​​​​​¿Qué es el ITBIS?

Es un impuesto general al consumo tipo valor agregado que se aplica a la transferencia e importación de bienes industrializados, así como a la prestación de servicios. En otros países este impuesto es llamado Impuesto al Valor Agregado (IVA).