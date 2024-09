«Ya las rodilla y las lagrimas no me dan»: Madre pide ayuda a primera dama para salvar a su bebé

“Yo no me quiero rendir tan fácil”, dijo entre sollozos la comunicadora Nicole Lamourtte, quien ruega por salvar a su bebé, aún no nacida, diagnosticada con una rara condición congénita que afecta el diafragma y requiere una operación en el exterior.

Desde la habitación de su futura hija, a quien su familia espera “con muchas ansias e ilusión”, Nicole relata cómo lo que debía ser un momento de felicidad al ver una ecografía de rutina se transformó en preocupación. Los doctores detectaron que el corazón de Monserrat se movía hacia la derecha.

Después de numerosos estudios, se determinó que Monserrat, o “Montse” como le llama cariñosamente, sufre de Hernia Diafragmática Congénita (HDC), una malformación severa con un pronóstico neonatal reservado que a menudo se asocia con anomalías genéticas y malformaciones en otros sistemas.

Esta condición ocurre en 1 de cada 3,000 nacidos vivos, y aproximadamente el 60% de los casos se presentan de forma aislada sin otras anomalías congénitas.

Nicole reveló que ha consultado a más de 10 especialistas, todos coincidiendo en que la única esperanza para Montse es una operación en el extranjero, ya que en República Dominicana no hay equipos ni profesionales capacitados para realizar el procedimiento.

El tiempo en contra

Con 33 semanas de embarazo, Nicole enfrenta la carrera contra el tiempo, disponiendo de solo 15 a 20 días para realizar la operación. La única clínica que ha aceptado el caso está en España, y el costo asciende a 13 millones de pesos, que debe ser pagado en su totalidad antes de salir del país.

Agotando sus recursos, Nicole ha recurrido a las redes sociales para solicitar ayuda. “Sólo les pido que me ayuden a ponerle los zapatitos a Monse. Yo no me quiero rendir tan fácil”, expresó entre lágrimas.

Nicole también busca que la primera dama, alguna fundación con capacidad para ayudar o una madre que haya vivido un caso similar, se involucren. “Yo de verdad no sé a quién llamar, no sé a quién buscar, ya la rodilla y las lagrimas no me dan, no sé qué hacer”, dijo.

A pesar de la desesperación, Nicole mantiene la esperanza de que su hija no presenta afecciones neurológicas y confía en poder realizar la operación que garantice su vida.

Estos son los datos para ayudar a Nicole:

Datos de donaciones:

Nicole Lamourtte Román

nicolelamourtter@gmail.com

402-2712452-2

Cuentas de ahorro: