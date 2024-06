Más de 3 mil millones de pesos mensuales destina el Gobierno en subsidios sociales

El Estado dominicano está destinando 3 mil 700 millones de pesos mensualmente para ayudar a las familias que más lo necesitan de la población a través de sus diversos programas de subsidios sociales.

Así lo informó el director de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), Catalino Correa Hiciano, durante un conversatorio en la feria Expo Provisiones 2024, organizada por el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) en la plaza Sambil.

El funcionario manifestó que tras su llegada al Estado el gobierno del presidente Luis Abinader duplicó la ayuda social a través del programa Aliméntate, tanto en la cantidad de dinero mensual como en el número de beneficiarios.

Indicó que en 2019, el programa Aliméntate contaba con 780 mil beneficiarios que recibían cada uno 825 pesos, por lo que se estaba destinando en ese plan un total de 683 millones de pesos mensuales.

Destacó que el actual gobierno lo duplicó a 1 millón 560 mil beneficiarios, los cuales reciben 1,650 pesos, por lo que ahora se están destinando 2,574 millones de pesos para el programa Aliméntate mensualmente.

Correa Hiciano indicó que además de Aliméntate, están los programas Bono Luz y Bono Gas.

Dijo que en ayuda energética se están aportando 574 millones de pesos mensuales y en Bono Gas 630 millones de pesos mensuales.

Llama a cuidar programas sociales

El funcionario hizo un llamado a los comerciantes a cuidar los programas sociales, ya que además de la ayuda a la población estos representan un aporte económico dirigido hacia el sector comercio.

“Que los comerciantes identifiquen el impacto económico que han tenido las ayudas sociales en el sector comercio”, dijo.

Recordó a los comerciantes que tienen un papel fundamental en el cuidado de los programas sociales.

“Para poder defraudar los programas sociales tiene que ser a través de un verifone y ahí el papel fundamental de los comerciantes porque los verifones solamente los tienen los comerciantes y si un comerciante no presta su verifone no hace un acuerdo con los clonadores de tarjeta es imposible que la clonación de tarjeta tenga resultado. En ese sentido tenían los comerciantes que saber que los principales responsables de que una familia no recibiera beneficios caía sobre ellos y con una gran amenaza”, indicó.

Agregó que por ello las autoridades fueron recorriendo el país completo reuniéndose con los comerciantes para que ellos fueran tan compromisarios como los ejecutivos de los programas sociales.

Apoyar la producción local

Esta quinta versión de la feria está dedicada al Grupo Linda y su presidente, señor Félix García y tiene como país invitado a Honduras, bajo el lema “Juntos por la estabilidad del Comercio”.

Durante un conversatorio, Miguel Blasco, representante del Grupo Linda, destacó la importancia de la producción nacional y de apoyar lo que genera de forma local.

Puso como ejemplo, la pandemia del coronavirus durante la cual en la República Dominicana no hubo escasez de productos y los comerciantes pudieron suplir las demandas de consumo.

“Eso deberíamos tenerlo como ejemplo las autoridades, las empresas y los consumidores de que debemos darle importancia y creer en la producción nacional, de no depender de las importaciones», dijo.

Agregó que “lo básico, la producción nacional para el consumo de nuestra población tiene que estar aquí y nosotros como consumidores tenemos que estar conscientes de eso y apoyar lo dominicano, lo que se produce aquí”.

Dijo que en el caso del Grupo Linda su empresa Trans Agrícola, toda su producción es local.

Destacó que el Grupo Linda tiene actualmente unos 3 mil empleos directos en sus cinco empresas.

Agregó que además el grupo implementa programas de asistencia en las diversas comunidades.