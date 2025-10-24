Melissa en tiempo real: ubicación y estado de la tormenta tropical este viernes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que a las 8:00 de la mañana de este viernes, la tormenta tropical Melissa fue localizada cerca de la latitud 15.9 norte y la longitud 75.0 oeste, a unos 415 km al sureste de Puerto Príncipe (Haití) y a unos 300 km al sur/sureste de Kingston (Jamaica).

«Su movimiento actual es casi estacionario, a 2 km/h. Para las próximas 24 horas podría tener un giro gradual hacia el nor/noreste, seguido de un giro abrupto hacia el oeste durante el fin de semana», manifestó la institución a través de su boletín número 11.

Agregó el Indomet que el fenómeno meteorológico posee vientos máximos sostenidos de 75 km/h y ráfagas superiores.

«Se pronostica un fortalecimiento gradual durante las próximas 24 a 36 horas, seguido de una intensificación rápida en el fin de semana, esperándose que se convierta en huracán el sábado y huracán mayor el domingo. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden a unos 220 kilómetros fuera de su centro», dijo.

De igual forma, comunicó que la presión mínima central de Melissa es de 1001 milibares, y que a medida que se mueva hacia el norte, continuarán llegándonos campos nubosos que provocarán lluvias intensas, principalmente hacia las provincias de la costa Caribeña, donde continúan los avisos de inundaciones.

«El oleaje continúa anormal en la costa Caribeña, con olas superiores a los 9 pies y rompientes. Las embarcaciones deben permanecer en puerto, mientras que los complejos turísticos deben tomar las medidas de precaución con la finalidad de proteger instalaciones próximas a las áreas costeras. En la costa Atlántica se recomienda a las embarcaciones navegar con precaución cerca de la costa, sin aventurarse mar adentro», advirtió Indomet.