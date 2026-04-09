Distrito Nacional y otras siete localidades se mantienen en alerta amarilla

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó la noche de este miércoles a ocho el número de provincias bajo alerta amarilla y mantiene otras 10 en verde, debido a la presencia de una atmósfera con bastante humedad e inestabilidad, producto de una vaguada y del viento húmedo del sur, que continuarán favoreciendo aguaceros moderados a fuertes.

Según indicó la institución, a través de un boletín, en amarilla están: Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

En tanto, en verde se encuentran: La Altagracia, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, Barahona, Santiago, Sánchez Ramírez, Duarte (especialmente el Bajo Yuna) y La Vega.

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De su lado, el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) agregó que esta noche hasta primeras horas de la madrugada del jueves se estarán registrando aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento muy fuertes localmente sobre provincias de las regiones noroeste, norte, nordeste, la cordillera Central y la zona fronteriza. Especialmente en las provincias de: Hato Mayor, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata, El Seibo, San José de Ocoa, Azua, Elías Piña, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Monte Cristi.

En cuanto a las temperaturas, dijo que las mínimas estarán entre 22 °C y 23 °C, y las máximas entre 30 °C y 32 °C.