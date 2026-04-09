Educación mantiene suspendida la docencia en provincias bajo alerta amarilla

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El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó que se mantiene la suspensión para mañana jueves de la docencia en las provincias y regionales educativas bajo alerta amarilla, como medida preventiva ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas asociadas a una vaguada y se levanta la suspensión en provincias en alerta verde.

Las provincias en alerta amarilla son Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago Rodríguez y Puerto Plata, de acuerdo con los organismos de protección civil.

La disposición fue adoptada en coordinación con los organismos de emergencia, ante pronósticos de lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles inundaciones que podrían afectar distintas zonas del país.

Asimismo, la cartera educativa reiteró el llamado a los directores regionales, distritales y de centros educativos a permanecer atentos a la evolución de las condiciones climáticas y a disponer la suspensión de la docencia de manera preventiva en aquellas localidades que, aunque se encuentren en alerta verde, presenten riesgos particulares.

Entre estos riesgos se incluyen centros ubicados en zonas de difícil acceso, áreas propensas a inundaciones, comunidades cercanas a ríos y cañadas con posibilidad de crecidas, así como planteles que presenten afectaciones estructurales que puedan comprometer la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La institución subrayó que estas medidas buscan salvaguardar la integridad de toda la comunidad educativa, para priorizar la prevención ante posibles emergencias derivadas de las lluvias.

El ministerio también exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales emitidos por las autoridades competentes y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil, evitando desplazamientos innecesarios en zonas vulnerables y tomando las precauciones necesarias ante posibles inundaciones.

El MINERD señaló que dará seguimiento continuo a la evolución de las condiciones meteorológicas, en coordinación con los organismos competentes, y adoptará las medidas que considere necesarias en función de la situación.