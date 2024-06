Metros escogen a Silverio primer pick

“Está llamado a ser un jugador de impacto para la organización de inmediato”, agregó Marcelo de Jesús Bermúdez.

Los cinco veces campeones nacionales de la Super Liga Nacional de Baloncesto (LNB), Metros de Santiago, seleccionaron al base Omar Silverio como primer pick general del draft de novatos 2024.

El nativo de Santiago, de 6-4 de estatura, viene de una destacada participación con el equipo Hapoel Galil Elyon en la liga de Israel, donde promedió 14,7 puntos, 2,6 rebotes y 1,8 asistencias. Tiró para un 41.7% desde el campo, 34% en tiros de tres y un 84% desde la línea de libres.

Actualmente, Silverio juega en la SPB de Venezuela con Cocodrilos de Caracas, registrando un 39,4% desde la línea de tres, con 12,5 puntos, 2,9 asistencias y 3,3 rebotes en ocho partidos.

“Agradecido con la organización de los Metros por haberme seleccionado como el primer pick. Para mi es un honor representar a Santiago y hacerlo ahora en el nivel más alto me hace muy feliz”, señaló Silverio desde Venezuela.

Busca comprar a Wolves

MINNEAPOLIS .AP. Michael Bloomberg, el magnate de medios multimillonario y que fue alcalde de Nueva York, acordó unirse a Marc Lore y Alex Rodríguez por su disputado intento de adquirir a los Timberwolves de Minnesota, según informó una persona que tiene conocimiento del trato.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que los detalles no fueron hechos púbico.

