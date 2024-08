Miderec cuenta con un vegano

El ingeniero Kelvin Cruz tomó posesión como ministro de Deportes, un gerente de tres periodos como síndico de La Vega, donde realizó un gran aporte al deporte en especial a las asociaciones deportivas y los clubes. El presidente Luis Abinader, como buen tocador, sorprendió a los aspirantes y le dejó la bola entre la tercera y el lanzador, designando a Cruz al mando del ministerio de Deporte, quien goza de su confianza.

Hay que darle tiempo a Cruz, para conocer el ministerio y las designaciones de funcionarios de su confianza, incluyendo viceministros y directores departamentales. Esperamos una reunión con el comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano y los federados, que algunos necesitan bajarle la raya. Hay que darle tiempo, pues tiene una carpeta llena de proyectos.

Cruz sustituye a Francisco Camacho, quien estuvo al frente durante cuatro años, trabajó con las asignaciones que recibía en favor de los atletas y las federaciones.

Se despidió con una medalla de oro y dos de bronces en los Juegos Olímpicos París 2024, su último acto.

