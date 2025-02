Milagros dice dejó planes operativos listos en Cultura

La exministra de Cultura Milagros Germán aclaró ayer que a su salida de esa institución dejó los planes estratégicos institucionales (PEI), los planes operativos anuales (POA) y los planes anuales de compras y contrataciones (PACC) listos para ser ejecutados.

La comunicadora Milagros Germán indicó que el proceso de formulación del PEI del Ministerio de Cultura para 2025-2028 fue iniciado en el segundo semestre de 2024, con la normativa del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd).

Agregó que al ser un proceso dinámico y participativo, luego de su elaboración por parte de Cultura, debe ser validado por el Ministerio de Economía.

“A mi salida, el pasado 15 de enero, el PEI 2025-2028 estaba en fase de revisión del Mepyd, por lo que, el Ministerio de Cultura completó su fase en esta etapa del proceso”, expresó.

Acordes a norma Digepres

En lo que respecta al POA y al PACC, Germán manifestó que esos documentos son el insumo principal para la formulación presupuestaria anual de las instituciones cada año, conforme la norma de la Dirección General de Presupuesto (Digepres) de julio a septiembre, y que Cultura conforme a esas disposiciones, cargó esos planes de 2025 aprobados, en septiembre de 2024.

Indicó que luego de la formulación presupuestaria el proyecto de Presupuesto General del Estado debe ser aprobado por el Congreso Nacional y de conformidad con las normas que rigen la materia.

La exfuncionaria recordó que cada enero, al abrirse el nuevo año fiscal, las instituciones públicas deben actualizar sus POA y PACC cuando la Digepres y el Ministerio de Hacienda realicen la distribución administrativa y notificarlo por los canales oficiales correspondientes.

Milagros Germán enfatizó que no corresponde con la verdad de las normas que rigen la materia que el Ministerio de Cultura no tenía POA ni PACC, porque sin esos documentos tan importantes la Digepres no asigna presupuesto a ninguna institución.