Paludismo: la enfermedad que aún afecta millones en el mundo

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Desde 2007, cada 25 de abril se conmemora el Día Mundial del Paludismo, una fecha que busca crear conciencia sobre la prevención y el control de esta enfermedad transmitida por mosquitos.

Pese a los avances médicos, el paludismo sigue siendo un problema de salud global. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2024 se registraron 282 millones de casos y unas 610,000 muertes en 80 países.

¿Qué es el paludismo?

La Organización Panamericana de la Salud explica que la malaria (también conocida como paludismo) es causada por parásitos del género Plasmodium, transmitidos por la picadura de mosquitos infectados del tipo Anopheles.

Los tipos más comunes son Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, siendo este último el más peligroso si no se trata a tiempo, ya que puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte.

Síntomas

Los primeros síntomas suelen aparecer entre 10 y 15 días después de la picadura de un mosquito infectado. De acuerdo con la OMS, los más comunes son:

Fiebre

Dolor de cabeza

Escalofríos

En algunos casos, los síntomas pueden ser leves o confundirse con otras enfermedades, por lo que se recomienda realizar una prueba lo antes posible ante cualquier sospecha.

¿Cuándo se vuelve grave?

El paludismo puede complicarse, especialmente en niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Entre los signos de gravedad se encuentran: cansancio extremo, dificultad para respirar, convulsiones, alteración del estado de conciencia, orina oscura o con sangre y coloración amarillenta en la piel y los ojos

Diagnóstico y prevención

El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre que permiten detectar el parásito en los glóbulos rojos. En zonas remotas, también se utilizan pruebas rápidas.

La prevención sigue siendo evitar picaduras de mosquitos, usar mosquiteros y acudir a tiempo a servicios de salud.