El fin del ¨padre ayudante¨

Creado: Actualizado:

Durante décadas, la sociedad redujo al padre a la figura de proveedor o, en el mejor de los casos, a un "ayudante" de la crianza. Sin embargo, la ciencia y la práctica clínica revelan una verdad mucho más profunda: el padre es un arquitecto fundamental del tejido emocional.

Su rol no es periférico; es una presencia que sostiene, que tiende puentes hacia el mundo y ofrece una seguridad que complementa y expande el vínculo primario. En mi labor como terapeuta y en el desarrollo de mi proyecto de narrativa clínica, entiendo que la red que sostiene a un niño requiere que todos sus puntos de anclaje sean firmes para ser verdaderamente resiliente.

Puente vital

Si la madre suele representar el refugio y la nutrición inicial, el padre cumple frecuentemente la función de ser el umbral hacia lo exterior. Es quien, a través del juego físico y la exploración, fomenta la gestión del riesgo y la independencia.

En consulta, observo que cuando un padre se involucra desde la ternura, el sistema nervioso del niño desarrolla una mayor capacidad de autorregulación.

Pero el padre también carga sus propias cicatrices. Muchos hombres de hoy realizan un esfuerzo titánico por ejercer una paternidad que no les fue enseñada: una que valida la vulnerabilidad, que abraza sin reservas y se involucra en el cuidado cotidiano.

Este cambio de paradigma no solo sana al hijo; más bien, redime la propia historia del hombre, permitiéndole reconectar con una sensibilidad que la cultura, a veces, lo obligó a silenciar.

Nuevos referentes

A nivel global, figuras de diversos ámbitos están redefiniendo este concepto. Desde atletas de alto rendimiento hasta líderes de opinión, hoy vemos hombres que hablan abiertamente sobre cómo sus propias heridas del pasado influyen en su paternidad.

Coinciden en que ser un buen padre no es ser perfecto, es estar presente y ser honesto frente a los hijos. Estos referentes envían un mensaje claro: la mayor victoria no reside en la conquista externa, es en la solidez de los vínculos que se tejen en el hogar.

Biología humana

La neurociencia respalda esta importancia. Estudios de la Universidad de Oxford confirman que los niños con padres involucrados activamente desde los primeros meses muestran un desarrollo cognitivo superior y una menor incidencia de problemas conductuales en la adolescencia. Incluso a nivel hormonal, se ha comprobado que el contacto físico con los hijos eleva los niveles de oxitocina en el hombre, haciéndolo biológicamente más empático. El padre no "ayuda"; el padre ejerce su biología del cuidado.

Puerto seguro

Cuando un padre se involucra en los momentos cotidianos, como el simple acto de narrar una historia antes de dormir, está prestando su voz para que el niño aprenda a nombrar sus propios sentimientos.

Está diciendo: "Aquí estoy, soy tu red de seguridad". En el tejido emocional, el padre debe reclamar su lugar no como una autoridad rígida, también como un puerto seguro. Al sanar sus propias cicatrices, el padre libera a sus hijos de la carga de complacerlo y les permite, simplemente, ser ellos mismos.

Papá, no busques ser el héroe que lo resuelve todo; busca ser el compañero que escucha y acompaña. El mayor regalo es tu presencia consciente. Hoy, elige un momento para conectar desde el juego o la charla tranquila.

Recuerda que tus manos también tienen el poder de sanar y fortalecer los hilos que mantienen unida a tu familia.