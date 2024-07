Ministerio de Interior y Policía presenta sus ejecutorias del período 2020-2024; llama a pacto por la paz

En el marco de la presentación de la «Memoria institucional del período 2020-2024» del Ministerio de Interior y Policía (MIP), el ministro Jesús Vásquez Martínez llamó hoy a los dominicanos y las dominicanas y a todos los sectores de la sociedad, incluyendo los partidos políticos, las iglesias, el empresariado y la sociedad civil, a hacer un gran Pacto Nacional por la Paz, la educación y por una mejor convivencia, para continuar afrontando de manera exitosa los desafíos en materia de seguridad ciudadana.

«La idea de este gran acuerdo nacional es que juntos, entre todos y todas, coloquemos los intereses del país por encima de todo, preservemos los avances importantes que hemos hecho en esta gestión y que garanticemos la ruta progresiva hacia nuevos logros”, expresó el ministro Vásquez Martínez al pronunciar el discurso central en el acto donde se expusieron las principales ejecutorias del cuatrienio en la actividad encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader Corona.

Además, el ministro destacó los resultados de la acción coordinada de todas las organizaciones anticrimen del Estado, que lograron reducir la tasa de homicidios de 13.16 en el 2022 a 11.48 en el 2023; y a 9.87 homicidios por cada 100 mil habitantes hasta el mes de julio de este año, a través de los operativos de la Fuerza de Tarea Conjunta a nivel nacional, desarrollados dentro del «Plan de Seguridad Ciudadana».

Con respecto a la reforma policial, Vásquez Martínez ponderó diversos avances incluyendo el proceso de dignificación de la labor policial a través de la mejora salarial y el otorgamiento de diversos beneficios y facilidades para cada uno de los miembros de la uniformada, que pasaron de ganar, en agosto del año 2020, solo RD$10,150 pesos mensuales, a ganar tres años más tarde, en octubre del año 2023, RD$29,026 pesos mensuales, un monto superior incluso a los US$500 dólares prometidos por el gobierno al inicio de la gestión.

“En la actualidad los policías de la República Dominicana cuentan con diversos beneficios, entre ellos: De tener un seguro subsidiado, ahora tienen un seguro médico del Servicio Nacional de Salud (SENASA) Máximo, al mismo nivel de los altos cargos del Ministerio de Interior y Policía. Cuentan con transporte gratis en las unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Metro y el Teleférico; acceso a becas estudiantiles para los policías y sus hijos; programas de formación continua y créditos familiares para cubrir necesidades personales”, resaltó el funcionario.

Además, los agentes cuentan hoy con seguros de vida y planes de viviendas; y sus condiciones de trabajo han mejorado con la construcción de 106 nuevos destacamentos, adecuación de espacios separados para mujeres y hombres, acondicionamiento de salas de lactancia y reestructuración del sistema educativo de la Policía Nacional (PN), a través de la transición del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), donde ya se han capacitado 4,480 alistados. Este año se están formando 3,200 nuevos agentes. La meta es que, al final de la actual gestión de gobierno, 20,000 nuevos efectivos estén integrados al cuerpo policial.

Sobre el Laboratorio Balístico y Biométrico del Sistema Nacional de Armas (SISNA), Vásquez Martínez recordó que el 13 de mayo del 2021 el país fue testigo de una visita suya al Senado de la República, donde expuso las irregularidades encontradas en esa dependencia, otorgada a una empresa privada a través de un contrato de 10 años, con una inversión pública superior a los US$18 millones de dólares. En adición, también ponía en manos privadas informaciones sensibles al interés nacional, razón por la que su gestión procedió a interponer formal denuncia a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público. “Aprovecho el momento para informarles que próximamente dicha comisión hará un anuncio importante al país sobre los hallazgos encontrados”, indicó.

En relación a los cuerpos de bomberos, el ministro recordó que cuando el presidente Abinader asumió el gobierno, la asignación de muchas de estas estructuras era de a penas de RD$60 mil pesos al año. En la actualidad, a través del presupuesto de Interior y Policía, todos los cuerpos de bomberos reciben una partida mínima de RD$500 mil pesos al año.

Asimismo, en el 2020 muchos de los camiones de bomberos estaban dañados, los vehículos no tenían seguro y las estaciones no tenían ambulancias. Las infraestructuras eran prestadas o alquiladas, muchas estaban muy deterioradas, varios de los cuarteles no tenían conexión a internet y algunos ni siquiera teléfonos fijos. Ante esa situación, se dispusieron diversas mejoras y la entrega de 11 camiones de respuesta rápida para ser puestos en servicio en distintos cuerpos de bomberos del país.

Los bomberos carecían de seguros de vida y los seguros médicos eran un privilegio solo para algunos. “Ahora nuestros bomberos, al igual que los policías, cuentan con un plan de seguro SENASA categoría Máximo; un seguro de vida del Banco de Reservas por RD$1,000,000 de pesos y un seguro de accidentes personales que incluye beneficios por inhabilitación total o parcial”, ponderó Vásquez Martínez.

Adicionalmente, el presidente Abinader, dispuso RD$200 millones de pesos para el aumento salarial de los bomberos registrados en Interior y Policía, por lo que actualmente sus ingresos ascienden a unos RD$15 mil pesos mensuales, monto que triplica el salario anterior. Esto se suma a lo que reciben a través de los ayuntamientos. De igual forma, en diciembre del 2023, 3,094 bomberos del todo el país recibieron una bonificación extraordinaria de 20 mil pesos.

Más resultados

Otros cambios claves de Interior y Policía resaltados por el ministro Vásquez Martínez son los relativos a las «Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género», de las cuales 158 se encuentran en funcionamiento, frente a las solo 10 que operaban en agosto del 2020. Estas mesas han contribuido con la solución de más de 50,000 demandas ciudadanas.

Igualmente importantes son los logros del «Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones» que tuvo una vigencia inicial de 180 días. Este programa se desarrolló en articulación con la PN, el Ministerio Público y el Ministerio de Defensa, apoyado en una campaña de concientización y logró la recuperación de 19,131 armas.

Por otro lado, 130 mil personas fueron impactadas a través de charlas sobre ética, transparencia, honestidad, prevención y mediación de conflictos, y construcción de una cultura de paz; 879 mil 425 motocicletas se registraron en el «Plan Nacional de Registro de Motocicletas»; y 120 mil luminarias LED se instalaron en sectores que estaban a oscuras.

Con miras a la descentralización de los servicios, a la fecha se han instalado tres oficinas regionales: en el norte, en Santiago, que al mes de junio había atendido 24,887 personas; en el este, en La Romana, que había ofrecido al mismo mes 2,711 servicios y, en el sur del país, la oficina ubicada en Azua, con un total de 636 personas atendidas. También se abrió una oficina en la ciudad de Nueva York, que al mes de junio había brindado asistencia a 326 ciudadanos de la comunidad dominicana residente en el exterior.

Finalmente, el ministro Vásquez Martínez agradeció el compromiso y la entrega de los viceministros de Seguridad Interior, Jesús Féliz Jiménez; de Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales, Ángela Jáquez; de Gestión Migratoria y Naturalización, Juan Manuel Rosario; de Convivencia Ciudadana, Fernando Nolberto Gómez; de Seguridad Preventiva en Sectores Vulnerables, Mily Pérez; y de Control y Regulación de Armas y Municiones, Aníbal Amparo García, así como de todos los directores y directoras de departamentos y a cada uno de los servidores públicos del MIP que con su dedicación han hecho posibles los logros.

“Hemos recorrido un gran trecho, pero ante los problemas que afectan el orden interno y la seguridad ciudadana hay que continuar dando respuestas contundentes y para eso, nos falta un importante camino por recorrer”, acotó.