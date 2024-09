Miriam Díaz: Fusión del Minerd con el Mescyt «no es una medida esperanzadora en el sector educación»

La socióloga y profesora, Miriam Díaz Santana, expresó este viernes su rechazo a la propuesta de unificar los ministerios de Educación (Minerd) y Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) anunciada por el Gobierno, con el fin de reducir gastos públicos.

Díaz Santana explicó que la fusión de ambas instituciones no ofrece esperanzas de que esto mejore el sistema educativo nacional ni de que se puedan reducir recursos. En cambio, a su juicio, genera una impresión de austeridad a refundir.

«Entiendo que no es una medida esperanzadora en el sector educación. Sí, es cierto, pueden argumentarse muchísimas cosas. Si es economía de recursos, lo dudo. No voy a negarlo, pero lo dudo, porque ahí van a seguir los mismos empleados del Ministerio de Educación Superior y del Ministerio de Educación, que siempre están necesitando más, porque uno de los reclamos que siempre vemos es que falta gente. Lo que se está dando es una impresión de austeridad a refundir, y a mí me parecía que quizás debieron desaparecer muchas más instituciones, medianas y pequeñas que hay por ahí, porque simplemente no se justifican», afirmó la maestra.

Agregó que esta fusión impone «una problemática adicional a un equipo que está extremadamente sobrecargado por un sistema que resulta imposible de gestionar». «El sistema de educación pública es lento, no se mueve hacia adelante», señaló.

Miriam Díaz también calificó de penosos los recientes resultados publicados por el Gobierno sobre el avance de los indicadores básicos del sistema educativo.

«No podemos estar celebrando esas pequeñeces. Es una pena que el sistema educativo esté funcionando sin metas establecidas, que deben revisarse cada año.»

Valora vicepresidenta que preside el Gabinete de Educación

Además, la dirigente del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) consideró positivo que el presidente Luis Abinader haya designado a la vicepresidenta Raquel Peña Rodríguez como presidenta del Gabinete de Educación.

«Todo lo que sea para mejorar el sistema, yo lo aplaudo. Me parece que es oportuna la creación del gabinete educativo y el nombramiento de la vicepresidenta envía un mensaje que hace tiempo estábamos esperando los interesados en que este sistema mejore», pronunció la socióloga.

La docente resaltó que Peña Rodríguez «tiene la acreditación y la fama de que es una persona enfocada en resultados».

Asimismo, manifestó su deseo de ver a Educación con un sistema de medición similar al del Banco Central para los indicadores económicos.

Las declaraciones de Miriam Díaz Santana fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo «Uno+Uno», realizada por los periodistas Adalberto Grullón y Stalin Montero.

