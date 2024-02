La Policía Nacional informó este miércoles que han iniciado una investigación para dar con los responsables de la muerte del teniente del Ejército de República Dominicana (ERD), Fernando Pérez Berigüete, muerto la noche del martes luego de ser interceptado por antisociales.

El vocero de la uniformada, coronel Diego Pesqueira, informó que el hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche del martes, en la entrada de Villa Liberación (próximo al Almirante), en Santo Domingo Este, por lo que en estos momentos realizan un levantamiento de las cámaras del lugar.

Aunque el portavoz de la PN no quiso adelantar informaciones sobre el hecho, para no entorpecer las investigaciones, indicó que en el lugar del crimen no se encontró la pistola de reglamento de Pérez Berigüete, dando espacio a las informaciones ofrecidas por testigos de que su muerte se produjo para despojarlo de su arma.

Por el momento, las autoridades centran su búsqueda en dos personas, quienes habrían interceptado al oficia mientras llegaba a su residencia, luego de cumplir labores en el desfile militar por el día de la Independencia Dominicana y le realizaron varios disparos, quitándole la vida en el acto.

El teniente del Ejercito Fernándo Pérez Berigüete fue asesinado el día de su cumpleaños. FOTO FUENTE EXTERNA

Asimismo, la uniformada señaló que ha entrevistado al menos cinco personas con relación al crimen, aunque no especificó si quedaron detenidos o fueron liberados.

Tras culminar sus labores en el Desfile Militar con motivo del 180 aniversario de la Independencia Nacional, el segundo teniente del Ejército de República Dominicana (ERD), Fernando Pérez Berigüete fue sorprendido por desconocidos quienes le quitaron la vida.

El hecho ocurrió la noche del martes, cuando el oficial llegaba a su casa en el sector el Almirante, Santo Domingo Este y habría sido perseguido por los antisociales, quienes según las informaciones extraoficiales, chocaron su vehículo para que se detuviera y al desmontarse le propinaron al menos cuatro disparos, antes de recoger y robar su arma de reglamento.

Según las informaciones suministradas por el comunicador Geraldino González, quien trabajó por algunos años con el militar, éste cumplía 45 años el mismo día de su deceso.