Múltiples versiones sobre la energía verde

Los expertos en asuntos energéticos señalan que las versiones más difundidas de la energía renovable son las siguientes: aprovechamiento de la radiación solar para generar electricidad mediante paneles solares, además el aprovechamiento del viento para generar electricidad mediante molinos similares a aquellos que eran combatidos por el Quijote confundiéndolos con “gigantes”.

Esta energía eólica es energía verde pues ella descarta uso de combustible fósiles que contaminan el ambiente y que provocan negativamente el cambio climático.

También tienen gran difusión el aprovechamiento de caídas de agua, cascadas naturales o con el aprovechamiento de agua almacenada en presas para generar electricidad.

A las citadas fuentes de energía renovable también debería unirse la electricidad producida con el hidrógeno verde obtenido por medio de la electrólisis del agua. A sabiendas de que la fórmula del agua es H2O, separando el hidrógeno de la molécula de agua por medio de la electrólisis.

Se menciona el hidrógeno verde cuando la electrólisis se realiza aplicando alguna fuente de energía verde. Vale decir que tengo en mis manos un perfil de un proyecto de hidrógeno verde que podría desarrollarse en el país para de esa forma lograr una independencia energética parcial o total sin necesidad de que hagamos exploraciones que serían exitosas solamente si, como obra del azar, en etapas geológicas anteriores componentes vegetales hayan sido presionados con capas minerales tectónicas durante períodos milenarios y se hayan convertido en yacimientos de combustibles fósiles en distintas forma: líquidos como el petróleo, gaseosos como el gas natural o sólidos como el carbón mineral en distintas versiones de poder calorífico. El perfil del proyecto que he referido tendrá una generación de 18,500 toneladas por año de hidrógeno verde y que, al sustituir hidrocarburos, evitarían una emisión anual de 248,000 Ton. de CO2.

El citado proyecto fue preparado por una compañía consultora que es copropietaria de plantas de hidrógeno verde en Europa. Los honorarios de los servicios de consultoría para preparar el proyecto fueron pagados por una importante empresa de inversión privada que ha declarado que estaría interesada en crear y operar una planta de hidrógeno verde en República Dominicana después que se den las aprobaciones de lugar de tal suerte que la construcción del proyecto se podría comenzar a finales del 2025. Se estima que la planta entraría en operación 24 meses después en el 2027. Estamos en disposición de compartir el contenido del proyecto con funcionarios gubernamentales de todos los niveles.

En adición a todo lo anterior debe expresarse que la producción de hidrógeno verde también podría tener como subproductos derivados la obtención de 10,000 toneladas de materia prima verde para la producción de fertilizantes. La República Dominicana ha desarrollado exitosamente múltiples proyectos de producción de energía eléctrica aprovechando la radiación solar con paneles solares colocados a campo abierto y también en techos de edificaciones los expertos señalan que la generación hidroeléctrica dependerá de que se construyan otras “Presas de Altura”. En tiempos atrás se tomaron decisiones que redujeron los incentivos otorgados a los proyectos de electricidad aprovechando la radiación solar pero todavía hay tiempo de tomar decisiones para que los incentivos actuales vuelvan a ser como los originales. En otro orden de ideas se debe estimular a que las actuales generadoras de electricidad que utilizan como combustible el gas natural decidan mezclar ese combustible con hidrógeno tan pronto el hidrógeno verde esté disponible en República Dominicana. Además, no está lejos el momento en que los fabricantes de equipo incluyan en su línea de producción normal la fabricación de turbinas que generan la electricidad usando el hidrógeno como combustible de base cuando eso ocurra podría tomarse como resolución que las distribuidoras del estado le darán prioridad a las generadoras de electricidad que usen el hidrógeno verde como combustible. Obviamente no puede exigirse a los generadores de electricidad que usen el hidrógeno verde cuando no estén disponibles normalmente las turbinas diseñadas y fabricadas únicamente para usar ese combustible.