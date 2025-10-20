Nuevo texto del libro de Juan Bosch

La Fundación Juan Bosch puso en circulación “Juan Bosch: entre el golpe de Estado y la Revolución», un volumen que ofrece una mirada renovada al liderazgo político e intelectual del expresidente durante uno de los momentos más turbulentos del siglo XX de la República Dominicana.

El libro, preparado por el historiador y escritor Eliades Acosta Matos, reúne cien documentos poco divulgados que abarcan el período que va desde la interrupción del gobierno constitucional en septiembre de 1963 hasta el estallido de la Revolución de Abril en 1965. Esta compilación muestra cómo Bosch, lejos de replegarse ante la adversidad, asumió el análisis político como una herramienta de resistencia y transformación.

Esta edición no solo busca recuperar documentos históricos, sino reactivar un debate sobre la participación ciudadana.