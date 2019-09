OISOE revela cuándo terminará ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, hospital Arturo Grullón y el Padre Billini

El director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado aseguró que, a mas tardar, en la primera semana de noviembre será entregado totalmente equipado el reparado hospital infantil doctor Arturo Grullón de Santiago de los Caballeros.

El ingeniero Francisco Pagán Rodríguez dijo que igualmente se trabaja a toda capacidad para que la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, que tendrá entre 500 a 600 camas para internamiento, las edificaciones estén concluidas antes de que finalice el año.

Con respeto al hospital infantil Arturo Grullón de Santiago, el ingeniero Pagán Rodríguez aseguró que para la semana que hoy se inicia será entregado el ala Sur de dicho centro asistencial.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que se difunde cada domingo por Telesistema Canal 11, el funcionario recordó que dicho hospital no podía ser reparado al cien por ciento al mismo tiempo, porque el centro se ha mantenido, durante dicho proceso, brindando atenciones médicas a los pacientes que allí acuden.

Recordó que ya se terminaron y entregaron las seis salas de cirugías y se concluyó durante el fin de semana el área de internamiento, que es precisamente la que está en el ala Sur, porque se va entregando por áreas en la medida en que se va avanzando.

“Antes de dos meses el hospital se está entregando en un cien por ciento, a final de octubre, a la primera semana de noviembre, a más tardar en la segunda semana estamos entregando el hospital, equipado y todos, porque su conclusión está dentro de la reparación de los 56 hospitales“, ratificó el director de la OISOE.

Insistió en que el hospital Arturo Grullón es un hospital que no pudo ser cerrado en su totalidad para intervenirle todas sus áreas al mismo tiempo.

“De los 56 hospitales que teníamos para reparación, seis hubo que construirlos de nuevo, entonces quedan 50, de esos 50 ya hemos entregado 42, próximamente, la semana que viene, se va a inaugurar el Juan Pablo Pina de San Cristóbal, en estos momentos lo están equipando, el Servicio Nacional de Salud está presto ahora mismo al equipamiento de ese hospital“, explicó el profesional de la ingeniería.

Definió al Pina como un hospital inmensamente grande que para su equipamiento lleva un tiempo considerable, pero de toda forma se tiene previsto entregarlo en los próximos días, igual se están concluyendo el de Engombe y el Vinicio Calventi de los Alcarrizos.

Sobre el Padre Billini, el director de la Oficina de Ingeniero Supervisores de Obras del Estado dijo que se trabaja con mucha intensidad a ver si se podría están concluyendo al finalizar el presente año.

Agregó que para el mes que viene se va a entregar el primer tercio del trabajo, en cuanto a espacio, que es donde está la sala de cirugía que es el área más crítica, porque ya la OISOE asumió ese compromiso.

Definió ese trabajo como sumamente complicado debido al grado de deterioro en que se encontraban los soportes de la edificación de viejo hospital, a la vez que precisó que dicha estructura significaba un gran riesgo para los pacientes y el personal que allí labora.

Obras Civiles Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar serán concluidas antes de finalizar el año

El ingeniero Francisco Pagán prometió que las edificaciones que darán albergue a la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar (Morgan) serán concluidas antes de que finalice el presente año.

“Bueno realmente lo que queremos es eso porque ya la obra está terminada, lo que estamos es en terminación y proceso de equipamiento, ahora ahí viene la parte que no manejamos nosotros, que es la parte de organización, la parte de empleos que serán unos tres mil puestos de trabajo, pero nosotros como OISOE concluimos este año“, sostuvo el funcionario.

Calificó la Ciudad Sanitaria como una megaobra desde el punto de vista de la ingeniería, pero es un megahospital desde el punto de vista de la medicina, y lo más importante de todo es que es un centro de salud que se está construyendo para los pobres.

“Es un Hospital que tiene las especialidades más difícil y más compleja, donde el más pobre no ha tenido derecho a ese tipo de salud, tiene un clínico quirúrgico, tiene entre 500 a 600 camas, 105 salas de cirugías, tiene un materno-infantil de siete niveles y 60 mil metros cuadrados“, detalló Pagán.

Dijo que el clínico quirúrgico tiene ocho niveles, 800 parqueos soterrados, y están todas las especialidades de la medicina.

Indicó que tiene una planta de tratamiento de desechos médicos única, con una tecnología de punta que no es contaminante, y son 12 edificaciones, y ya el proyecto está terminado en cuanto a lo que se refiere a las obras civiles, por lo que se encuentra en la etapa de terminación para comenzar su equipamiento.

Sostuvo que hay una programación de obras civiles y equipamientos para en lo que resta de año concluirlos, de acuerdo al calendario establecido.