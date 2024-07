Onamet asegura Beryl se ubicará mañana martes al sureste de Puerto Rico

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que para mañana martes el huracán BERYL se ubicará al sureste de Puerto Rico con su centro sobre el Mar Caribe.

Asimismo, manifestó que se espera que a medida que este sistema se desplace hacia el oeste/noroeste, se acerque a varios cientos de kilómetros al sur de nuestras costas durante el transcurso de mañana y la tarde, sus efectos indirectos puedan sentirse sobre el país, siendo estos fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y vientos intensos con ráfagas frecuentes, así como posible marejada ciclónica, en especial sobre el litoral costero Sur, como son las provincias La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayo, San Pedro, Monte Plata, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez y otras del interior.

Además, la Onamet indicó que debido a su posible trayectoria, se recomienda mantenerse atentos a los próximos boletines emitidos por este Centro Nacional de Pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología.

La Onamet adelantó que se vigila un área de aguaceros con tormentas eléctricas, ubicada a varios cientos de kilómetros al suroeste de las islas de Cabo verde, mantiene probabilidad media (40%) para alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas. Por su ubicación y distancia, por el momento no ofrece peligro para el país. Sin embargo, se recomienda estar atentos a la evolución de este sistema.

También, la entidad estatal externó que las temperaturas seguirán calurosas, debido la época del año (verano). Recomendamos, no exponerse directamente a los rayos solares, sin la debida protección, principalmente entre las 11:00 a.m. y 4:00 p.m., vestir ropa ligera de colores claros e ingerir suficientes líquidos, preferiblemente agua, para mantenerse hidratados.

Condiciones

Distrito Nacional: nubes dispersas con leves aumentos en ocasiones. Caluroso.

Santo Domingo Este: nubes aisladas con ligeros aumentos nubosos en ocasiones. Caluroso.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas en breves ocasiones. Caluroso.

Santo Domingo Oeste: pocas nubes y caluroso.