Netflix anunció oficialmente el inicio del rodaje de la segunda temporada de One Piece, la popular serie basada en el manga de Eiichiro Oda.

Esta nueva entrega promete seguir explorando las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación en busca del legendario tesoro, el One Piece.

El equipo de producción ha viajado a Cape Town, Sudáfrica, para llevar a cabo el rodaje, aprovechando los paisajes y escenarios naturales de la región, los cuales son muy acertados con la ambientación en donde se llevó a cabo el arco de ‘’Arabasta’’ en el manga de Eiichiro Oda.

Los seguidores de la serie pueden esperar más acción, humor y momentos épicos mientras que la tripulación del futuro »Rey de los Piratas» continúa su viaje por los mares.

Una actualización reciente revela que el productor ejecutivo de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, Joe Tracz, ha sido confirmado como guionista y co-showrunner para la segunda temporada de One Piece. El reporte indica que Tracz trabajará codo a codo con Matt Owens, mientras que Steve Maeda, quien anteriormente estaba en su posición, pasará a abocarse a la producción ejecutiva.

Esto marca el regreso a Netflix de Tracz, luego de trabajar con el servicio de streaming en la adaptación de Una serie de eventos desafortunados (A Series of Unfortunate Events). A su vez, se aclara que, con la confirmación de este nuevo integrante, se espera que el rodaje de los nuevos capítulos comience en junio, pactando una ventana de estreno para 2025.

“He tenido la suerte de trabajar en grandes adaptaciones de varias series muy queridas, y no hay nada más grande o más querido que One Piece”, mencionó Tracz en un comunicado. “Soy un gran fan de la increíble imaginación de Oda-san y me quedé alucinado con lo que el equipo de acción real creó en la primera temporada. Así que es un sueño y una alegría subir a bordo del Going Merry cuando entre en la Grand Line para una segunda temporada aún más gigantesca”, añadió.

“Joe ha aportado una gran cantidad de entusiasmo y experiencia a nuestra segunda temporada que ayudará a llevar One Piece a nuevas alturas. Somos increíblemente afortunados de tenerle como co-capitán de este barco. La mejor tripulación de los mares se hace más grande”, sumó Owens.

One Piece sigue al personaje de Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), embarcándose en una odisea para encontrar el mítico tesoro que lo convertirá en “el rey de los piratas”. Pero, para cumplir con su objetivo, deberá armarse de una tripulación a medida y superar cada peligro que se cruce en su camino.

La primera temporada de esta aventura de acción permaneció 8 semanas en el Top 10 mundial de Netflix, debutando en el puesto nº 1 en 46 países. A su vez, la serie también recibió una valoración del 95% por parte de la audiencia en Rotten Tomatoes, una de las puntuaciones más altas jamás obtenidas por una serie del servicio de streaming.

(Con información de Infobae)