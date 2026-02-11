Creado: Actualizado:

Entre Danilo y Leonel.- Hemos aprendido, gracias a los excelentes maestros que hemos tenido, que la palabra de un político es siempre provisional, que la alianza que ayer rechazó porque perjudicaba sus intereses hoy puede resultar la salvadora, pues las circunstancias políticas suelen cambiar, como igualmente cambian los enemigos y los aliados, unos y otros persiguiendo el mismo objetivo: el poder que todo lo puede. Que igualmente buscan, como principales partidos de oposición, el PLD de Danilo Medina y la Fuerza del Pueblo del doctor Leonel Fernández Reyna, que cualquiera que sepa de matemática electoral básica diría que debe ser la alianza natural que enfrente, con posibilidades de éxito, al PRM y al candidato del gobierno en las elecciones del 2028. Y ambos lo saben muy bien, como es lógico suponer en políticos de tanto recorrido, pero todo indica que la distancia que separa a ambos líderes es muy grande todavía, y por eso determinar quién apoyará a quién es el principal obstáculo para que pueda materializarse lo que tantos peledeístas, en uno y otro partido, desean con todas sus fuerzas y todas sus esperanzas.

Leonel, que solo tiene que dejar la puerta entreabierta para que entre un peledeísta arrepentido, lanzó primero el anzuelo, ya que solo puede ganar-ganar aun si todo queda en el intento, en un pedido de apoyo a los peledeístas que por tener carácter abierto hacia el futuro seguirá vigente para todos los interesados. La respuesta menos de 24 horas después del joven Secretario General del PLD, Jhonny Pujols, descartando que esa organización vaya a apoyar un candidato extrapartido en el 2028 era previsible, ya que su líder y guía, el expresidente Medina, es consciente de que permitir que la Fuerza del Pueblo encabece esa eventual alianza le abre las puertas a la posibilidad de que Leonel Fernández termine apropiándose de lo poco que queda del partido que fundó el profesor Juan Bosch. Que aunque no sea ni la sombra de lo que alguna vez fue, todavía sirve como tabla de salvación.