Destacada promoción UASD MED-71

Disculpas a mis queridos lectores, porque en este trabajo vamos a destacar un hecho de mucha relevancia para un grupo de jóvenes ávidos de conocimientos que ingresó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1971. En este artículo trato de recordar ese acontecimiento, incluso con parte de las palabras expresadas ese día memorable: “Ha pasado medio siglo, han transcurrido cincuenta años desde que este grupo de jóvenes recibía de su Alma Mater el título de “Doctor en Medicina”.

Nuestra promoción fue una de las más comprometidas con los cambios en nuestra universidad y en el país. Como olvidar los esfuerzos y las luchas uasdianas en favor de la democracia, las libertades públicas y el derecho de nuestro pueblo a expresarse contra aquello que no compartía, que no quería. Basta recordar que, vestirse con un pantalón negro y una camisa verde o roja era más que suficiente para ser detenido o encarcelado.

Participamos en las luchas contra los remanentes de la dictadura. Muchos universitarios perdieron sus vidas o sencillamente desaparecieron por manifestarse en contra del trujillismo sin Trujillo. Luchamos de manera decidida por los cambios internos: elección de autoridades, libertad de cátedra, nuevo estatuto orgánico que definiera las características de nuestra Institución como universidad libre y democrática, participativa, abierta a las distintas corrientes del saber y en donde la posibilidad de estudiar en ella se basaba en las capacidades intelectuales del estudiante, no en su condición económica.

La participación de la familia uasdiana fue factor decisivo en la lucha por las libertades y la democracia. Desde allí partíamos al Congreso y palacio nacional a exigir nuestros derechos que no eran otros que los del pueblo mismo. Arriesgándolo todo, incluso nuestras vidas, salíamos a expresarnos, a solidarizarnos con los sectores democráticos que luchaban por lograr un avance y una estabilidad en nuestras instituciones.

Participamos de manera entusiasta y con determinación en la lucha por el “Medio millón para la UASD”, episodio heroico que marcó un hito en las exigencias por un presupuesto adecuado y justo para nuestra academia. Luchamos por el transporte universitario, el comedor, bibliotecas, prácticas deportivas. No importaron los atropellos, ni los encarcelamientos, ni las muertes para seguir perseverando en esos objetivos.

La UASD ha sido la institución nacional que mayores aportes ha realizado a la promoción social en nuestro país. Millares y millares de jóvenes de ambos sexos han tenido la oportunidad de crecer profesional y económicamente y con ello llevar mejoría a sus familias y familiares. De otro lado, miles de nuestros egresados se han destacado en el plano nacional e internacional, ocupando elevadas funciones y realizando aportes profesionales, académicos y científicos que nos hace ver la creatividad y dedicación de nuestros hombres y mujeres.

Cuando en el país no existía un Ministerio de Cultura, la UASD tenía un Departamento de Cultura que no sólo desarrolló grupos artísticos como la rondalla y el coro universitario (primer lugar en el festival de Chile), sino que además investigaba y recogía lo mejor de nuestro loable folclore en campos y pueblos, en un brillante esfuerzo por rescatar nuestros valores, nuestra cultura.

Cuando no se había creado el Ministerio de Deportes, ya la UASD tenía este renglón organizado y productivo. Debemos recordar que, incluso los peloteros de los equipos nacionales, venían a entrenar a nuestro recinto. Ni hablar de los equipos universitarios de béisbol, softball, judo, karate, levantamiento de pesas, entre otros.

El país no tenía ninguna institución con experiencia en administración pública; fue la UASD la primera que se organizó sobre el particular y comenzó a compartir sus experiencias capacitando los servidores nacionales y formando nuevos profesionales en sus aulas.

La editora universitaria jugó un destacado papel en la divulgación de nuestro acervo cultural y científico. Las publicaciones científicas, académicas y culturales tenían en la UASD su punto de despegue. La biblioteca de ese entonces y el archivo de la UASD fueron soporte importante para la investigación y publicación de importantes trabajos y punto de apoyo a científicos e intelectuales.