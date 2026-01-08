Creado: Actualizado:

Los dominicanos tarde o temprano nos sumamos a los cambios políticos y sociales aunque algunas transformaciones nos pasan por arriba como la globalización y otras por debajo como el socialismo, la primera porque nos la presentaron en 3D y el segundo porque los políticos tienen terror a ser desenmascarados.

En supuesta democracia hemos elegido los más ricos (plutocracia), los más capacitados e intelectuales (meritocracia y tecnocracia) a los ricos y famosos (aristocracia) y en la presente partidocracia hemos pasado por la “gerontocracia y dedocracia” de Balaguer, la burocracia de ustedes saben quién y finalmente por la “corruptocracia” donde encorbatados delincuentes usan la partidocracia para expoliar y explotar al pueblo.

Recordemos que un expresidente dominicano concedió un número escandaloso de exoneraciones para vehículos de motor supuestamente democratizando la práctica y santificando una conducta corrupta. Algunos dicen que la democracia es “la mejor forma de robar inventada por el hombre”. Creo necesario y urgente su sustitución. Mi idea tonta de hoy es que retrocedamos en el nombre y avancemos en la ejecución: aboguemos por una “dictadura de la ley”.