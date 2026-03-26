Un éxito en París y un acierto local para el país

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En el marco del impulso logrado por el presidente Luis Abinader a la cooperación bilateral con Francia en infraestructuras y transporte, República Dominicana acaba de acentuar su diversidad de asociación en varios órdenes con potencias occidentales solidarias y el logro inmediato de garantizar un financiamiento blando que dotará a Santo Domingo de un tren de monorriel que aumentará la capacidad local de transportación colectiva. Una ciudad afectada severamente por un lamentable vacío de medios eficientes para desplazamientos urbanos. Economía de tiempo al viajar con menos quema de combustibles fósiles contaminantes.

Con Francia el país ratifica relaciones bilaterales de compromisos en la lucha contra el narcotráfico y la cooperación medioambiental y para enfrentar la amenaza al turismo que pende sobre las playas dominicanas por las cíclicas invasiones del sargazo, una agresión a valiosos recursos naturales que viaja sobre las olas y resulta de muy difícil control.

Además el primer mandatario retorna de su visita oficial a París tras lograr contractualmente el respaldo al Estado dominicano de la reconocida Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, de notables logros en el mundo al asistir a las naciones interesadas en fomentar la inversión local y extranjera, la transparencia administrativa y el desarrollo sostenible.

En paralelo, y lejos de los hospitalidad del presidente galo Emmanuel Macron, una saludable previsión del Gobierno para el largo asueto de Semana Santa podría salvar vidas, moderar conductas y preservar la convivencia en espacios para vacacionistas a los que viajan miles de personas que seguirán ejerciendo su derecho a divertirse pero sin los riesgos de participar en fiestas masivas que se prestan a extralimitaciones de consumos perjudiciales que empañan esos días y causan víctimas cada año.