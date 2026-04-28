Calor extremo: las temperaturas que podrían romper récord en varios países

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Una anomalía térmica está incrementando las temperaturas en la región del Caribe: en los próximos días, continuará la sensación muy calurosa en República Dominicana, faltando varias semanas para iniciar el verano 2026.

Así lo dio a conocer este lunes el analista meteorológico, Jean Suriel.

“Este calor sofocante en el período diurno contribuirá para la activación de una vaguada: esta tarde se esperan fuertes aguaceros con ráfagas de viento en el norte, noreste, noroeste, Cordillera Central y zona fronteriza. Potencial de inundaciones repentinas”, explicó.

Indicó además que para mañana martes amanecerá parcialmente nublado en el territorio dominicano, pero después del mediodía incrementarán las lluvias debido a la combinación de la vaguada con un nuevo sistema frontal.

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“Gran parte del país estará bajo los efectos de los fenómenos atmosféricos con potencial de inundaciones en el litoral sur, zona montañosa, norte y noreste”, precisó.

Suriel pronosticó que para el miércoles podrían ser mayores los aguaceros por el fortalecimiento de la vaguada y por los remanentes del frente frío: el calor diurno activará el potencial de inundaciones, ráfagas de viento y descargas eléctricas.

“El jueves tendremos más períodos lluviosos en República Dominicana: seguirá la incidencia de la vaguada y la humedad marina provocando lluvias entre moderadas y fuertes en gran parte del país después del mediodía y en la noche”, reiteró.

Ya el viernes, “quedarán remanentes nubosos de la vaguada con algunas lluvias moderadas en la tarde y en la noche: debido a la anomalía térmica, el ambiente se tornará muy caluroso entre las 9 AM y 5 PM.”, concluyó.

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Domo de calor azota México

De norte a sur y de este a oeste, las altas temperaturas están dominando los termómetros en casi todo México ante un fenómeno conocido como el "domo de calor", según señala el portal web BBC Mundo.

Temperaturas máximas de hasta 45 °C fueron pronosticadas para este lunes para siete estados del país -Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca- y calor considerable en otras entidades que abarcan casi 90% del territorio de México.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el país enfrenta una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que se traduce en una onda de calor que se ha extendido en los últimos días por el país y que se mantendrá al inicio de esta semana.

Ciudad de México superará los 30 °C, algo inusual para las temperaturas promedio de la capital del país en esta época del año. La metrópoli también experimenta una mala calidad del aire por la alta radiación solar y el escaso viento que favorece la acumulación de ozono.

El fenómeno asociado al "domo de calor" también se produce en otras de las grandes urbes del país donde los contaminantes se mantienen por más tiempo en el ambiente.