Un fascinante viaje de 18 semanas a través de los libros de Pedro Baños

La pasada semana concluimos un fascinante viaje que a través de 6 de los libros del geo estratega militar español, don Pedro Baños, nos propusimos. Tuvimos como tarea dos propósitos: a).- Entender un poco más el contexto geopolítico sobre el cual navega la humanidad, y b).- Analizar desde el interior de dichos libros la palabra geopoder.

Debo decir, que inmediatamente abordé cada una de estas magistrales obras, sentí que en mi interior se comenzaba a librar una titánica lucha, a la que no renuncié; al contrario, acepté dicho reto y según iba dejando páginas ya leídas, en mi intelecto se fueron acumulando decenas y decenas de informaciones que, quizás, podrían dar lugar a una compilación (libro) de los artículos críticos reflexivos que durante 18 viernes consecutivos fueron publicados en este medio.

Veamos:

Libro 1: Así se domina el mundo. Develando las claves del poder mundial.

1.1.- Juegos geoestratégico/ "Así se domina el mundo”: Peones dentro del ajedrez geopolítico. https://hoy.com.do/desde-asi-se-domina-el-mundo-hasta-las-diversas-estrategias-usadas-para-conseguir-y-mantener-el-poder-1/ (septiembre 5/2025). 1

1.2.- Claves del Poder/ "Así se domina el mundo": Las guerras: herramientas de control geopolítico. https://hoy.com.do/asi-se-domina-el-mundo-las-guerras-como-herramientas-de-control-geopolitico/ (septiembre 12/ 2025). 2

1.3.- Geo poder/ "Así se domina el mundo": Estados Unidos, China, Rusia y ajedrez geoestratégico. https://hoy.com.do/asi-se-domina-el-mundo-estados-unidos-china-rusia-y-ajedrez-geoestrategico-3/ (septiembre 19/25). 3

Libro 2: El dominio mundial. Elementos del poder y claves geopolíticas

2.1.- Poder y armas/ “El Dominio Mundial”: geo estrategias y poder a través de fuerzas militares. https://hoy.com.do/el-dominio-mundial-geoestrategias-y-poder-a-traves-de-fuerzasmilitares-4/ (septiembre 26/ 2025). 4

2.2.- Geo control/ Estamentos militares, diplomacia, geo comunicación y otros elementos de control global. https://hoy.com.do/estamentos-militares-diplomacia-geocomunicacion-y-otros-elementos/ (Octubre 3/ 2025). 5

2.3.- Poderes tangibles e intangibles/ Redes sociales, “amor”. https://hoy.com.do/redes-sociales-amor-sexo-informacion-o-desinformacion-y-otros-elementos-usados-para-el-dominio-mundial-6/ (Octubre 10/ 202). 6

Libro 3: El dominio mental: la geopolítica de la mente.

3.1.- El dominio mental / “Sofisticado” recurso para conseguir y mantener el poder. https://hoy.com.do/el-dominio-mental-sofisticado-recurso-para-conseguir-y-mantener-el-poder-7/ (Octubre 17/ 2025). 7

3.2.- Tanques de pensadores/Los medios de comunicación dentro del ajedrez geopolítico con relación al dominio mental. https://hoy.com.do/los-medios-de-comunicacion-dentro-del-ajedrez-geopolitico-con-relacion-al-dominio-mental-8/ (Octubre 24/ 2025). 8

3.3.- Redes sociales y fobia / El dominio mental desde la óptica política y la cibernética para el control local y mundial (9). https://hoy.com.do/el-dominio-mental-optica-politica-y-cibernetica-para-el-control-local-y-mundial-9/ (Octubre 31/ 2025). 9

3.4.- Armas neuronales/ El cerebro y la mente como herramientas de poder geopolítico (10). https://hoy.com.do/el-cerebro-y-la-mente-como-herramientas-de-poder-geopolitico-10/ (Noviembre 7/ 2025). 10

Libro 4: La Encrucijada Mundial, Un Manual para el Mañana

4.1.- Nuevos paradigmas / Infantilización Social como estrategia de poder dentro de la Encrucijada Mundial. https://hoy.com.do/opinion/infantilizacion-social-estrategia-encrucijada-mundial-11_1060665.html. (Noviembre 14 /2025). 11

4.2.- Sueños desde antes de Cristo / El modelo de China como geo estrategia para el control mundial. https://hoy.com.do/opinion/modelo-china-geo-estrategia-control-mundial-12_1061621.html (Noviembre 21/2025). 12

4.3.- Lucha de Titanes / China y Estados Unidos: ante una encrucijada por el control global. https://hoy.com.do/opinion/china-estados-unidos-encrucijada-control-global-13_1062334.html (Noviembre 28/2025). 13

Libro 5: El Poder: Un Estratega Lee a Maquiavelo.

5.1.- Estrategias/ Manipulación y liderazgo como elemento de poder según Maquiavelo y vista por Pedro Baños. El Príncipe explora la naturaleza humana de los políticos. https://hoy.com.do/opinion/manipulacion-liderazgo-elemento-maquiavelo-vista-pedro-banos-14_1068747.html (Diciembre 5/ 2025). 14

5.2.- Pedro Baños / Miserias humanas como elemento de poder a la luz de Maquiavelo Maldad, ingratitud y falsedad, componentes nocivos que muchos usan dentro del ejercicio político. https://hoy.com.do/opinion/miserias-humanas-elemento-luz-maquiavelo_1069514.html. (Diciembre 12/25). 15

5.3.- Astucias del político/ Virtudes humanas como elementos de poder a la luz de Maquiavelo. El príncipe debe ser como zorro, astuto para conocer las trampas, y como el león ser fuerte para espantar al lobo.https://hoy.com.do/opinion/virtudes-humanas-elementos-luz-maquiavelo_1069515.html (Diciembre 19/2025). 16

Libro 6: Geohispanidad: La potencia hispana en el nuevo orden geopolítico.

6.1.- “Descubrimiento” / La conquista española al “nuevo mundo” o el deseo por el establecimiento del poder geo hispano. https://hoy.com.do/opinion/conquista-espanola-nuevo-mundo-deseo-establecimiento-geo-hispano-17_1070916.html (Diciembre 26/2025). 17

6.2.- ¿Falsa o cierta? / La Leyenda Negra a lo mejor no es tan negra ¿Estrategia para la división de la Geo hispanidad?. https://hoy.com.do/opinion/leyenda-negra-mejor-negra-estrategia-division-geo-hispanidad-18_1071559.html. (Enero 02/2026).

Como expresamos al inicio de nuestra intervención en el día de hoy, ha sido un viaje maravilloso, al que invito a todos mis amigos y lectores de este semanal espacio, para que conozcamos nuestras diversas realidades como planeta.

Al entender un poco más la geopolítica y los hilos tanto internos como externos que mueven el poder, podríamos también tener un poco más de conciencia sobre el terreno minado por el que transitamos como humanidad.