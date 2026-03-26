La fortaleza de las naciones en tiempos de incertidumbre

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Por Deligne Ascención Burgos.

Vivimos una etapa en que los acontecimientos internacionales nos recuerdan, con creciente frecuencia, que el mundo atraviesa un período de profundas transformaciones: tensiones geopolíticas, incertidumbre en los mercados energéticos, desafíos de seguridad y pandemias que impactan distintas regiones obligando a los países a repensar sus estrategias de desarrollo y su posición en el escenario internacional.

En este contexto global, marcado por crisis energéticas, conflictos internacionales y presiones sobre las economías abiertas, numerosos países están transitando hacia modelos en que el Estado recupera o fortalece su papel estratégico como garante de estabilidad, desarrollo y seguridad nacional.

En medio de ese escenario la República Dominicana ha venido consolidando una característica que hoy resulta especialmente valiosa: la capacidad de sostener estabilidad institucional y social, credibilidad internacional y una visión clara de su papel en el Caribe y en las Américas. Esa fortaleza quedó reflejada recientemente cuando el presidente Luis Abinader se dirigió al país para explicar con serenidad las implicaciones económicas derivadas del conflicto internacional que hoy tensiona los mercados energéticos globales.

En un momento en que el aumento del precio del petróleo y de diversos insumos productivos genera preocupación en muchas economías del mundo, el Gobierno dominicano presentó una estrategia orientada a preservar la estabilidad macroeconómica, proteger a los sectores más vulnerables y sostener la inversión pública como motor del crecimiento.

Las medidas anunciadas incluyen el fortalecimiento de los programas sociales, subsidios dirigidos a sectores productivos estratégicos como el agro, la protección del precio del gas licuado de petróleo para los hogares y una política responsable de ajustes graduales que permita preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas sin trasladar de manera abrupta el impacto internacional a las familias dominicanas.

Más allá de las medidas específicas, el mensaje presidencial reflejó una característica fundamental del liderazgo en tiempos complejos: la capacidad de explicar con claridad los desafíos que enfrenta el país, anticipar respuestas responsables y actuar con sentido de Estado.

Pero esta visión no se limita al manejo interno de las coyunturas económicas. También se proyecta con claridad en el escenario internacional. Así quedó evidenciado con la participación del presidente Abinader en París, durante el foro internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se abordaron temas vinculados a la integridad pública, la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción.

En ese espacio, la República Dominicana reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho, la transparencia administrativa y la construcción de instituciones cada vez más sólidas. Estos elementos constituyen hoy pilares fundamentales para la confianza internacional y para el desarrollo sostenible de las democracias contemporáneas.

La presencia del país en escenarios multilaterales de esta naturaleza no responde únicamente a la formalidad diplomática. Es el reflejo de un proceso sostenido de fortalecimiento institucional que ha permitido consolidar una mayor reputación y credibilidad ante la comunidad internacional.

Ese reconocimiento no surge de manera espontánea. Es el resultado de un proceso en el que el Estado dominicano ha fortalecido sus capacidades institucionales, económicas, territoriales y sociales. En tiempos de incertidumbre global, las naciones que logran sostener su estabilidad suelen apoyarse en tres pilares fundamentales: instituciones sólidas, liderazgo responsable e infraestructura estratégica. Las instituciones garantizan la continuidad democrática y la confianza de los ciudadanos y de la comunidad internacional. El liderazgo permite tomar decisiones prudentes frente a escenarios complejos. Y la infraestructura sostiene la capacidad real del Estado para proteger, conectar y desarrollar a su sociedad.

Hoy la República Dominicana reúne condiciones que la convierten en un punto cada vez más relevante para la inversión extranjera en el Caribe y en América Latina. Su estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica de su sistema democrático y su posición geográfica estratégica se complementan con una infraestructura logística que facilita el comercio, la movilidad y la conectividad con los principales mercados del hemisferio.

La conectividad aérea, la capacidad portuaria y la red de transporte que articula el territorio nacional permiten que el país funcione como una plataforma natural para el comercio, el turismo, la manufactura y los servicios en la región. A este conjunto de fortalezas se suma un elemento cada vez más valorado en el escenario internacional: la seguridad institucional y territorial.

En una región donde el crimen organizado y las redes ilícitas representan desafíos crecientes, la República Dominicana ha demostrado una firme voluntad de fortalecer sus capacidades de control territorial, cooperación internacional y lucha contra estas amenazas. El trabajo coordinado con agencias de seguridad de Estados Unidos y otros países del hemisferio ha contribuido a posicionar al país como un socio confiable en materia de seguridad regional, lo que se traduce también en mayores niveles de confianza para la inversión y el desarrollo económico.

Hoy, cuando el mundo observa con preocupación conflictos que impactan directamente los mercados energéticos, las economías y las dinámicas de seguridad internacional, resulta evidente que la resiliencia de las naciones dependerá cada vez más de la fortaleza de sus estructuras internas.

En el caso de la República Dominicana, esa fortaleza se ha ido consolidando a partir de una visión de Estado que entiende que el desarrollo no es únicamente crecimiento económico. Es también estabilidad institucional, cohesión social y planificación estratégica. El liderazgo del presidente Luis Abinader ha apostado, asertivo, por ese camino.

Una política exterior responsable, una gestión económica prudente y una agenda de fortalecimiento institucional orientada a preservar la estabilidad del país forman parte de esa visión. Los desafíos globales que hoy observamos nos recuerdan una verdad fundamental: la estabilidad de las naciones no depende únicamente de las circunstancias externas, sino de la solidez de sus estructuras internas.

Cuando un país fortalece sus instituciones, consolida su seguridad, invierte en su conectividad y actúa con responsabilidad en el escenario internacional, está construyendo algo más que desarrollo económico.

Está construyendo confianza. Y en el mundo actual, la confianza se ha convertido en uno de los activos más valiosos que puede tener una nación.