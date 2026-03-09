INFOTEP en el corazón industrial de Haina: oportunidades y retos en el ecosistema PIISA

Creado: Actualizado:

El INFOTEP, en el marco de su estrategia de expansión, creó en julio de 2025 la Dirección Regional Valdesia y el Centro Tecnológico José Francisco Peña Gómez en el municipio de Haina. La decisión de instalarse en esta zona responde a una lectura acertada del entorno productivo, pues en Haina operan importantes unidades industriales que generan miles de empleos y abastecen al mercado global con bienes de alto valor agregado.

Las nuevas instalaciones del INFOTEP están ubicadas en la avenida Río Haina, en la antigua oficina del ingenio, un punto estratégico dentro del municipio de Bajos de Haina. Desde allí, la Dirección Regional Valdesia y su Centro Tecnológico impulsan un propósito claro: fortalecer la formación técnico-profesional, ampliar los servicios empresariales y contribuir al desarrollo productivo de toda la región.

No es un secreto que Bajos de Haina alberga empresas de clase mundial que operan con tecnología de última generación. En ese contexto, la presencia del INFOTEP se convierte en un aliado clave para elevar la competitividad, garantizar talento calificado y acompañar el crecimiento sostenido de uno de los polos industriales más dinámicos del país.

Impacto económico directo de PIISA

El Parque Industrial Itabo (PIISA), uno de los polos industriales más importantes de la República Dominicana, ubicado en Haina, San Cristóbal. Es un polígono de zona franca con más de 40 años de operación, infraestructura de clase mundial y empresas multinacionales de alto perfil. PIISA aloja empresas multinacionales de sectores como: dispositivos médicos, electrónica, automotriz, impresión, joyería, logística y servicios.

El enfoque desde el cual opera PIISA (manufactura de alta tecnología y dispositivos médicos), representad para la sociedad dominicana ventajas competitivas de alto valor agregado. Por ejemplo: atracción de inversión extranjera directa, generación de empleos en Haina y San Cristóbal, fortalecimiento del sector de zonas francas, especialmente en manufactura avanzada.

En pocas palabras, su modelo de servicios integrados y su cercanía a puertos y aeropuertos lo convierten en un hub competitivo para empresas globales.

PIISA es un actor clave dentro del sector de zonas francas, que aporta entre 0.3% y 0.5% del PIB dominicano de manera indirecta, a través de exportaciones, empleos y encadenamientos productivos. Su impacto es especialmente relevante en manufactura avanzada, uno de los sectores de mayor crecimiento y sofisticación del país.

Las operaciones que realiza PIISA inciden directamente en la macroeconomía del sector de zonas francas en RD. De acuerdo con datos provenientes del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), el sector representa 60.7% de las exportaciones totales del país, genera más de 198,000 empleos directos, mantiene un crecimiento sostenido, con un aumento promedio de 6.5% en 2024. En este orden, estudios del Banco Central y ADOZONA han estimado históricamente que las zonas francas aportan entre 3.5% y 4.0% del PIB nacional.

INFOTEP en Valdesia, Haina

El pasado director general del INFOTEP y actual ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), profesor Rafael Santos, fue el creador de la iniciativa de llevar el INFOTEP a los territorios donde vive la gente y donde existen unidades productivas que requieren talento humano competente.

La decisión de establecer en Haina la Dirección Regional Valdesia y su Centro Tecnológico José Francisco Peña Gómez ha sido profundamente acertada. Con esta medida, la formación técnico-profesional se coloca al servicio directo de los sectores productivos que generan empleo formal y riqueza en la comunidad de Haina, fortaleciendo así el desarrollo local y la competitividad del país.

Es posible que, entre todas las direcciones regionales y centros tecnológicos que el INFOTEP ha creado a nivel nacional, la Dirección Regional Valdesia, con sede en Haina, sea la más estratégica y la que enfrente los mayores desafíos. Esto se debe a la cantidad y calidad de las empresas que operan en este territorio, unidades productivas de gran escala, pioneras en tecnología de punta y con una trayectoria comprobada en la formación continua de su talento humano: directivo, ejecutivo, gerencial, técnico y de apoyo.

Entre las principales empresas que operan en el Parque Industrial Itabo (PIISA) se encuentran Cardinal Health, Medtronic, Jabil Healthcare, Integer Holdings Corporation, Fresenius Medical Care, SteriPack, Gexpro Services (Medical Division), Eaton Corporation, Sensata Technologies, Westinghouse, Lear Corporation, Yanfeng Automotive Interiors, Autocam Medical —especializada en componentes para la industria automotriz y de dispositivos médicos—, CCL Label, Multi-Pack, DHL Supply Chain, FedEx Supply Chain, Caribbean Industrial Packaging, diversas firmas dedicadas al manejo de residuos industriales, así como Tiffany & Co. en sus operaciones de manufactura y ensamblaje, y proveedores asociados como Brilliant Earth.

A juzgar por la intensidad de la actividad productiva, la calidad de los bienes que se fabrican y el posicionamiento global de las marcas que operan en el Parque Industrial Itabo (PIISA), el INFOTEP está compelido a dar lo mejor de sí, como siempre lo ha hecho. Esto implica actualizar e innovar los talleres del Centro Tecnológico José Francisco Peña Gómez, ampliar su oferta formativa virtual, fortalecer y actualizar su personal docente, y multiplicar su portafolio de acciones formativas para responder a las nuevas demandas del sector.

En otras palabras, la Dirección Regional Valdesia del INFOTEP deberá disponer de mecanismos eficientes y oportunos para identificar y satisfacer las necesidades de formación y capacitación de las unidades productivas que operan dentro de PIISA, garantizando así un acompañamiento técnico-profesional alineado con los más altos estándares de la industria global.

Haina: su mercado laboral e INFOTEP

En el municipio de Bajos de Haina no solo operan empresas de clase mundial; también existen grandes, medianas, pequeñas y micro unidades productivas cuyos requerimientos de capacitación deben ser atendidos por el personal de la Dirección Regional Valdesia y del Centro Tecnológico José Francisco Peña Gómez.

Los desafíos que tiene por delante el doctor Odelis Matos, director de la Regional Valdesia, son numerosos y diversos, dada la complejidad del tejido productivo local y la necesidad de ofrecer respuestas formativas oportunas, pertinentes y de alta calidad.

Es probable que la Dirección Regional Valdesia y su Centro Tecnológico José Francisco Peña Gómez constituyan las instancias formativas más cercanas que tiene el INFOTEP a ecosistemas productivos tan relevantes como el Parque Industrial Itabo (PIISA).

En definitiva, Haina está rodeada de múltiples y diversas unidades productivas, lo que exige una capacidad institucional robusta, operativa y oportuna para acompañar su desarrollo y fortalecer el talento humano que sostiene su competitividad.

Capacitaciones duras y blandas que requiere PIISA

No basta con que el personal operativo y docente de la Dirección Regional Valdesia y de su Centro Tecnológico conozca la naturaleza y el volumen de la demanda de capacitación existente en San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa. Es igualmente sabio y estratégico que los directivos, ejecutivos y gerentes comprendan las oportunidades y los desafíos que enfrenta el INFOTEP en Valdesia, Haina. Solo así será posible articular respuestas formativas integrales, pertinentes y alineadas con la complejidad del tejido productivo que opera en dicha región.

Como es sabido, las empresas que operan en el Parque Industrial Itabo (PIISA) pertenecen, principalmente, a los sectores de dispositivos médicos, electrónica, automotriz, logística y servicios industriales. Esta realidad define un perfil técnico altamente especializado, que exige competencias en áreas como liderazgo y supervisión, comunicación profesional, trabajo en equipo, gestión del tiempo y la productividad, cultura de calidad y seguridad, dominio de idiomas, entre otras habilidades esenciales.

Por la naturaleza de sus procesos y los mercados internacionales a los que sirven, las empresas de PIISA requieren un talento humano con un perfil técnico robusto, capaz de operar bajo estándares globales, y con habilidades blandas desarrolladas que faciliten el desempeño en entornos exigentes, multiculturales y orientados a la excelencia.

En este contexto, el INFOTEP —a través de la Dirección Regional Valdesia y del Centro Tecnológico José Francisco Peña Gómez— tiene en el ecosistema PIISA una oportunidad extraordinaria para seguir fortaleciendo su ya destacada labor. Para ello, resulta imprescindible avanzar con determinación en mejoras clave: actualizar talleres y laboratorios, fortalecer la formación docente, expandir la oferta virtual, crear rutas formativas especializadas por sector productivo e implementar mecanismos permanentes de diagnóstico de necesidades.

Ojalá que los líderes de los sectores productivos de Valdesia y Haina, junto con los directivos y ejecutivos del INFOTEP, puedan consolidar alianzas productivas y sostenibles, que permitan a ambas partes aprender continuamente y elevar la competitividad del territorio. Que así sea.