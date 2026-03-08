En el 2025, el 57 % de los participantes del Infotep fueron mujeres

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. -La Formación Técnico Profesional (FTP) sigue escribiendo una historia de transformación femenina en la República Dominicana. En 2025, el Infotep registró 868,357 participantes, de los cuales 492,390 fueron mujeres, equivalente al 57 % del total, consolidando una tendencia sostenida de liderazgo femenino en los procesos de capacitación.

Lejos de ser un dato circunstancial, la participación femenina responde a una tendencia sostenida en el tiempo. Entre 2016 y 2025, más de 3.8 millones de mujeres se formaron en el Infotep, equivalente al 55 % de los más de siete millones de participantes registrados en ese período.

Incluso tras la desaceleración provocada por la pandemia en 2020, la matrícula femenina recuperó su dinamismo y alcanzó en 2025 su nivel más alto. Detrás de esta evolución estadística no solo hay crecimiento institucional, sino historias concretas de superación, emprendimiento y movilidad social que impactan hogares y comunidades en todo el país.

Cada mujer formada significa: mayor autonomía económica, reducción de vulnerabilidad social, incremento de productividad y fortalecimiento del tejido familiar y comunitario.

En 2025, más que una cifra, el 57 % representa una señal clara: cuando la formación abre puertas, las mujeres las cruzan y transforman su entorno.

Participantes del Infotep en el Centro de Santana, Baní

Formación que cambia destinos

Los programas de capacitación abarcan desde áreas industriales y tecnológicas hasta servicios, emprendimiento, innovación y formación virtual, ampliando las oportunidades de inserción productiva para miles de mujeres en todo el país.

En ese proceso, muchas han logrado acceder a un empleo formal, iniciar pequeños negocios, mejorar sus ingresos o incorporarse a sectores donde históricamente su presencia era limitada.

El alcance de esta dinámica trasciende lo individual. Cuando una mujer se forma y genera ingresos, se fortalece la estabilidad del hogar; cuando emprende o se inserta en el mercado laboral, dinamiza la economía de su comunidad; y cuando se integra a áreas estratégicas, contribuye a ampliar la base de talento calificado que demanda el aparato productivo nacional.

La tasa de egreso, cercana al 80 %, confirma que la mayoría de quienes inician su proceso formativo logran concluirlo con éxito, elevando sus posibilidades reales de empleabilidad y crecimiento económico.

A ello se suma la facultad del INFOTEP para certificar competencias previamente adquiridas, un mecanismo que reconoce saberes acumulados y facilita una inserción laboral más ágil y formal.

Rompiendo barreras en áreas no tradicionales

Uno de los datos más reveladores de 2025 es el avance femenino en carreras tradicionalmente asociadas al género masculino. Un total de 2,047 mujeres decidieron formarse en áreas técnicas vinculadas al sector industrial y de servicios, marcando un hito en la diversificación de la participación femenina dentro de la formación técnico profesional.

Entre las especialidades elegidas figuran instalación y mantenimiento eléctrico, mecánica general y mecánica automotriz, soldadura, refrigeración y aire acondicionado, electrónica, plomería, albañilería y servicio de transporte, campos estratégicos para el desarrollo productivo nacional donde la presencia femenina continúa en expansión.

Estos números reflejan un cambio cultural profundo. Cada mujer que ingresa a un taller de soldadura o a un programa de electricidad no solo adquiere una competencia técnica: desafía patrones históricos y amplía las fronteras de lo posible para las generaciones que vienen detrás.

Liderazgo femenino en todo el territorio

El liderazgo femenino en la formación técnico profesional no se concentra en una sola demarcación, sino que se distribuye de manera sólida en todo el país. En la Regional Metropolitana se registraron 262,613 participantes en 2025, de los cuales 145,856 fueron mujeres, equivalente al 56 %, consolidando una mayoría femenina en la principal plaza formativa del país.

En la Regional Cibao Norte, una de las más dinámicas por su peso industrial, las mujeres representaron el 51 % de los 219,162 participantes, mientras que en la Regional Oriental alcanzaron el 61 %. En la Regional Cibao Sur, la participación femenina llegó al 63 %, y en la Regional Sur se elevó hasta un 70 %, uno de los porcentajes más altos a nivel nacional. En la Regional Este, la distribución fue prácticamente equilibrada, con un 50 % de participación femenina.

Asimismo, los centros nacionales especializados, como los vinculados a innovación y formación virtual, también muestran mayoría femenina, con porcentajes que oscilan entre 60 % y 73 %, lo que evidencia que la mujer dominicana no solo se inserta en programas tradicionales, sino también en áreas de innovación, tecnología y emprendimiento.

Estos indicadores confirman que el crecimiento femenino en el INFOTEP no es focalizado ni circunstancial: es un fenómeno nacional que atraviesa regiones, sectores productivos y modalidades de capacitación, consolidando a la mujer como protagonista del desarrollo técnico profesional en la República Dominicana.

Historias que multiplican oportunidades

Cada historia tiene un denominador común: la formación como punto de partida.

A lo largo de los años, el Infotep ha documentado testimonios de mujeres que hoy viven de lo que aprendieron: técnicas en refrigeración que ofrecen servicios independientes, emprendedoras del área gastronómica que emplean a otras mujeres, especialistas en belleza que transformaron un curso en un negocio rentable, electricistas certificadas que trabajan en proyectos industriales.

En muchos casos, el proceso formativo representó el primer paso hacia la independencia económica. En otros, fue la vía para profesionalizar un talento empírico y convertirlo en una actividad productiva formal.

Más que estadísticas, una transformación social

En el marco del Día Internacional de la Mujer, las cifras de 2025 evidencian que la formación técnico profesional es una herramienta concreta de equidad. No se trata únicamente de acceso a cursos, sino de acceso a oportunidades reales de desarrollo.

El crecimiento sostenido de la participación femenina en la entidad confirma que la transformación no es episódica, sino estructural.