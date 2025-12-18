Olvidan que la ira colectiva se capitaliza bien

Creado: Actualizado:

Cuando la mayoría absoluta oficial puede aplastar en el Congreso Nacional sucede lo mismo: los ciudadanos salimos perdiendo porque el Gobierno se sirve con la cuchara grande y abusa de nuestra paciencia y, claro, de ese voto tan absurdo que solemos echar en las urnas.

Ahora es el Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero antes lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y, muy en el pasado, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC): en demasiadísimas ocasiones el Presupuesto Nacional, las leyes, préstamos y reformas se han aprobado con esa gran mayoría.

Esta vez fue la aprobación exprés de un Presupuesto Nacional sin indexación salarial que, cual regalo navideño, llega a un pueblo cansado de pagar cada vez más en el súper: como dice el Banco Central en el informe de variación del IPC (noviembre), la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 1.96% por la subida en los precios de los plátanos, ajíes, papas, tomates, cebollas, café, carne de res y bacalao, entre otros productos.

Aprobar ese presupuesto cuando hay tanta indignación por SenaSa no fue estratégico. El Gobierno, que peca de olvidar, se está jugando que otros capitalicen la ira ciudadana (aunque así llegó al poder).