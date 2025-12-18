El concepto de miembros y cuerpo, según San Pablo

Creado: Actualizado:

Cada vez que he tenido la oportunidad, como ha ocurrido con bastante frecuencia, hablo y escribo acerca del concepto de cuerpo del que habló San Pablo.

Entendiendo el cuerpo, no solamente como la iglesia que era su referencia fundamental, sino extendiendo dicho concepto a la familia, la sociedad, al Estado, a todo.

A mi entender, la intención de San Pablo fue explicarle a la humanidad, que en la vida y en cualquier actividad, las partes o miembros de ellas, de alguna manera inciden en el cuerpo total. Como dije anteriormente, en cualquier conglomerado humano.

Saulo de Tarso o San Pablo, utilizó lo que algunos denominan como metáfora al cuerpo humano para explicar la unidad y diversidad de la Iglesia. Enseñando que, “así como un cuerpo tiene muchos miembros (ojos, manos, pies) que son diferentes pero interdependientes y valiosos, la comunidad cristiana tiene diversos dones y roles, donde cada miembro es esencial y debe cuidarse mutuamente, sufriendo y alegrándose juntos como parte del cuerpo de Cristo”. Subrayando la necesidad de la unidad en la diversidad y el honor para todas las partes, incluso las que parecen débiles.

Así como el cuerpo de Cristo es el eje central de la Iglesia y el cuerpo místico de Cristo, cada creyente es un miembro necesario de ese cuerpo único. Porque, aunque hay muchos miembros, hay un solo cuerpo. “Dios dispuso las partes como quiso para que no haya división, sino que cada miembro cuide de los demás”.

Las partes del cuerpo que parecen más débiles o menos honorables son indispensables y merecen más honor y cuidado, ya que todas son necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Y si un miembro sufre, todos sufren; si uno es reconocido, todos se alegran. Esto fomenta la solidaridad y el cuidado mutuo.

San Pablo también habló de la santidad del cuerpo físico, que es templo del Espíritu Santo, y de su resurrección y glorificación. Pasando de un cuerpo débil y mortal a uno incorruptible y espiritual. En Corintios 12:12-27: San Pablo desarrolla tal vez, el pasaje más completo haciendo una analogía del cuerpo y sus miembros para explicar la vida de la Iglesia. Y en Romanos 12:4-5 expresa que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función.

Es decir, que para San Pablo, el concepto de cuerpo no es solo una comparación, sino una realidad profunda sobre la identidad de la Iglesia como cuerpo de Cristo, donde cada persona es un miembro indispensable con dones únicos, llamados a vivir en armonía, cuidado y amor mutuo.

Quiero aprovechar para resaltar, además, que el concepto del Apóstol Pablo de que hay un solo cuerpo con diferentes miembros, por igual debe ser tomado en cuenta en todas las actividades y conglomerados humanos. Porque cuando uno de los miembros del cuerpo no anda bien, lamentablemente afecta al conjunto y a cada una de sus partes. Como sucede con el cuerpo humano. El dolor en un dedo, rodilla, ojo, oído, riñón, diente, etc., afecta el funcionamiento de todo el cuerpo. Por eso, en cualquier actividad, todos los miembros del cuerpo deben estar atentos para prevenir cualquier situación que afecte al conjunto.