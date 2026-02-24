PRM, precoz y capaz de hacer historia

Creado: Actualizado:

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) acaba de celebrar el onceno aniversario de su nacimiento institucional. Cinco años después, ganó las elecciones presidencial, congresual y municipal del 2020 y empezó su ejercicio precoz del poder, refrendado por la voluntad popular nuevamente en el 2024 con la reelección del presidente Luis Abinader, erigido en mentor y guía del perremeísmo.

El PRM, desprendimiento del PRD socialdemócrata pleiteado contra Miguel Vargas, ya ha gobernado plenamente durante más de la mitad de su prematura existencia. A destiempo, madura políticamente desde el Estado, precocidad comparable al niño que exhibe un desarrollo físico, intelectual o moral superior al de su edad, un hito que, llevado al arte de gobernar, significa, parafraseando a San Agustín, que “todo gobierno tiene por único objeto el bien de los gobernados”.

Opino que la verdadera garantía de un buen gobierno consiste en vigilar la ejecución de las leyes, y no permitir nunca la más mínima infracción, tampoco la corrupción administrativa, el narcotráfico a gran escala o la impunidad. Se afirma que cualquier infracción pequeña es insensible, pero estas transgresiones son como los pequeños gastos que, multiplicándose, llegan a la ruina, porque inicialmente no se perciben, razón por la cual es necesario acabar con tales flagelos desde sus orígenes.

Al celebrar las efemérides partidarias, Abinader resaltó su firme compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad, tanto pasada como presente. “En cuanto a la corrupción y la impunidad”, dijo el mandatario, “algunos decían que nos creíamos moralmente superiores; hoy tienen una campaña para decir que todos somos iguales”.

A continuación, precisó: “Creamos un Ministerio Público independiente que ha eliminado la impunidad del pasado y la del presente. Hoy existe un gobierno que enfrenta la corrupción, no que la cubre. Quien permite o participa en actos corruptos es un traidor a uno de nuestros principios fundamentales”.

Abinader, quien el próximo viernes 27 de febrero rendirá la sexta memoria anual de su mandato, fue enfático al afirmar que la economía dominicana se sitúa entre las más dinámicas de la región latinoamericana, citando el crecimiento del 34% del PIB per cápita y la captación de más de US$5,000 millones en inversión extranjera. Subrayó los 11.5 millones de turistas llegados el 2025, construcción de 2,000 obras públicas nacionales, entre hospitales, escuelas y proyectos turísticos, cuya inversión supera RD$800,000 millones de pesos. En síntesis: el PRM ha transformado la República Dominicana con avances históricos en los ámbitos económico, social e institucional.

A mi juicio, el PRM, un partido nuevo formado por políticos expertos provenientes de las latitudes del perredeismo de José Francisco Peña Gómez, está a las puertas de hacer historia consolidándose en el poder, si es capaz de obtener su tercera victoria electoral consecutiva en los comicios del 2028.