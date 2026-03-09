Realineamiento Energético

Creado: Actualizado:

Amigo Lector: El régimen fundamentalista de Irán se está desintegrando. El exceso de confianza le costó la vida a su líder y sus principales capacidades militares se están esfumando. En este contexto, el conflicto se ha extendido al Golfo, amenazando el Estrecho de Ormuz, un cuello de botella para aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, y obligando al resto del mundo a replantearse cómo fijar el precio del riesgo energético y su alineamiento político.

Este no es otro estallido regional. Es la ruptura de un antiguo equilibrio en el que el petróleo sancionado y las flotas marítimas fantasma mantenían los mercados cautivos lo suficientemente estables como para funcionar. Ese equilibrio se está rompiendo ahora. Un rápido cambio político-militar en Oriente Medio, se está desarrollando junto con una reestructuración del orden energético global.

El apoyo activo de Teherán, a la insurgencia que luchaba contra las fuerzas estadounidenses y afganas fomentó la inestabilidad y amplificó la violencia, por la cual los civiles pagaron el precio más alto, una dinámica que muchos en varios países han experimentado trágicamente durante décadas. En cuanto a sus efectos globales, la sinergia de Irán siempre ha dado relevancia global a su régimen .

En esta etapa del conflicto, la zona geográfica más importante e inmediata desde el punto de vista económico es el Estrecho de Ormuz, que Irán se esfuerza por bloquear. Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial y una parte sustancial del gas natural licuado se mueven por ese estrecho corredor. A medida que se intensifican los ataques, los buques han suspendido el tránsito, las aseguradoras reevaluaron su exposición y los operadores desviaron las cargas. Los mercados se ajustaron de inmediato. La seguridad energética y la estabilidad geopolítica son ahora inseparables; el riesgo marítimo se ha convertido en la válvula de escape a través de la cual el conflicto regional se extiende a consecuencias globales.

Este realineamiento no comenzó en el Golfo este fin de semana. Comenzó con las acciones de Estados Unidos en Venezuela. Caracas posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo (unos 303 000 millones de barriles) e incluso una normalización marginal bajo un gobierno más cooperativo con Estados Unidos garantiza el suministro para Washington y sus aliados.

El nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela ya ha generado aproximadamente 2.000 millones de dólares en transacciones en tan solo unas semanas, lo que ha devuelto la circulación de barriles venezolanos a una mayor circulación y ha alterado el marco económico privilegiado al que Moscú se había acostumbrado. Si a esto le sumamos a un posible regreso de Irán a los mercados tras la crisis en condiciones diferentes, el ecosistema paralelo del crudo con descuento y sancionado (Rusia, Irán, Venezuela) comienza a fracturarse y a reajustarse simultáneamente.

Pero la recalibración energética más importante pasa por Pekín. China es, en esencia, el mercado de exportación de petróleo de Irán. En 2025, China compró más del 80 % del petróleo iraní transportado, con un promedio de aproximadamente 1,40 millones de barriles diarios (bpd), aproximadamente el 14.0 % de las importaciones de crudo de China por vía marítima. Esto significa que Pekín es, al mismo tiempo, el sustento económico de Teherán.

Es importante señalar que, al convertir a un productor sancionado en una relación de suministro casi cautiva —sostenida mediante rutas de mercado gris, Pekín se aseguró barriles con descuento en tiempos normales y apalancamiento en tiempos de crisis. Cualquier interrupción sostenida de los flujos de petróleo iraní obligará a China a compras de reemplazo, lo que tensiona los mercados globales y expone su propia seguridad energética.

Por lo tanto, la relación se entiende mejor como un círculo vicioso de dependencia:

1-Irán necesita a China para obtener ingresos y alivio de las sanciones por poderes; China utiliza a Irán como proveedor con descuento y como válvula de presión en el sistema de crudo sancionado, que puede endurecerse o flexibilizarse según la postura negociadora general de Pekín con Washington y su disposición a asumir riesgos en el Golfo.

2-Esta dependencia entre Irán y China ya no es estable. Con los flujos de petróleo iraní interrumpidos, China se enfrenta a la disyuntiva de recurrir a proveedores alternativos a un mayor coste o incluso explotar sus reservas estratégicas.

3-El endurecimiento de los mercados mundiales de crudo, resultante de las acciones de Estados Unidos en Venezuela y ahora en Irán, otorga a Washington influencia en los precios de la energía.

4-De ahí que, los recursos que antes se agrupaban para gestionar las sanciones ahora están sujetos a un mayor riesgo geopolítico, lo que obliga a China a replantearse sus dependencias, mientras que Estados Unidos y sus socios se posicionan para moldear el orden energético posconflicto. Los patrones de suministro energético reestructurarán las relaciones de poder globales; donde China está recalibrando su exposición y Rusia está recalculando las oportunidades.

5-Las mismas fuerzas que están reconfigurando los cálculos de China están alterando los de Moscú. A medida que India recorta las compras rusas, Moscú ha estado enviando más barriles a China. De ahí que, que las importaciones de crudo ruso de China alcanzaron nuevos récords en febrero, mientras que los vendedores rusos ampliaron los descuentos para mantener la demanda.

Esto es importante porque China también es el principal comprador del crudo iraní sancionado; el "mercado de descuento" no es infinito, por lo que Rusia e Irán ahora compiten por el mismo grupo limitado de compradores chinos, impulsando concesiones más profundas y dejando cargamentos inactivos, exactamente el tipo de dinámica de una economía de sanciones.

Por lo tanto, las fuertes advertencias de Rusia sobre la perturbación de Ormuz no son solo diplomacia, sino un recordatorio de que Moscú se beneficia de la volatilidad, pero también necesita un canal de mercado gris que funcione con China, y la crisis de Irán amenaza con desestabilizar el mismo ecosistema de descuento que Rusia ha utilizado para financiar su guerra en Ucrania; el realineamiento estructural amenaza la misma arquitectura del mercado gris en la que Moscú se ha basado.

En otro orden de ideas, la energía es solo una capa de un cambio global. Los minerales estratégicos siguen siendo cruciales. La administración Trump ha aumentado la presión económica y marítima. Esta no es una simple política punitiva. Refleja una doctrina estratégica más amplia: negar a los regímenes adversarios el acceso a fuentes de energía vitales, a la vez que se reposiciona la base de recursos del hemisferio occidental para favorecer la influencia estadounidense.

De ahí que, el petróleo es solo un ámbito, las tierras raras son un activo estratégico. Además, la producción cubana de níquel y cobalto, sumada al control cada vez más estricto de China, mediante controles a la exportación de tierras raras, indica que la influencia no se limita a los yacimientos petrolíferos, sino también a las cadenas de suministro. Que Estados Unidos alcance la soberanía sobre las tierras raras seguirá siendo un objetivo estratégico, y dicha realineación global en este frente es muy necesaria.

En el contexto geopolítico, no es simplemente que el régimen iraní esté cayendo. Es que, cuando cae en medio de cuellos de botella energéticos y la competencia entre grandes potencias, las cadenas de suministro, las alianzas y las estructuras de influencia cambian simultáneamente.

En resumen: El colapso de Irán no es el final de la historia; es el catalizador de una redistribución más amplia del poder en los ámbitos de la energía, las alianzas y la influencia de las grandes potencias. Por ende, Estados Unidos debería aprovechar al máximo esta dinámica cambiante.