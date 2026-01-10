Creado: Actualizado:

Cuando yo era muchacho, en Santiago, jugábamos béisbol “desafío”, un equipo contra otro. A veces había apuesta. Se hacía una colecta entre jugadores y público y, cuando un equipo iba ganando por paliza, casi siempre se oía una voz desde el lado ganador: “Recojan para el otro”. Era una forma de decir: esto se acabó, piensen en el próximo juego.

Eso fue lo primero que pensé al entrar a la página de la presidencia y leer este titular: “República Dominicana cierra 2025 con desempeño económico histórico y crecimiento sostenido”. Lo leí varias veces y hasta le tomé fotos. Es con un tono de victoria total.

Llamar “histórico” a un año exige un tablero verificable: crecimiento, empleo de calidad, salario real, inversión, deuda y ejecución del gasto. Sin esa ficha técnica, el titular suena más a propaganda que a rendición de cuentas.

El Gobierno debió entrar reconociendo lo esencial: autocrítica, fallas identificadas y una agenda nueva. Durante el año circularon proyecciones cercanas al 5 %, pero la economía acumuló un crecimiento de 2.1 % entre enero y noviembre, y el Banco Central proyectó un cierre de 2.2 %. Eso no es “crecimiento sostenido”. Es una economía rodando por debajo de su potencial.

El bolsillo lo confirma. En noviembre, la inflación interanual fue 4.81 %, dentro del rango meta de 4.0 % +/- 1.0 %, pero pegada a su banda alta. Así que tenemos actividad lenta y precios tensos. En ese entorno, el ingreso real pierde terreno y el relato oficial se distancia del colmado. El ciudadano no discute si la inflación “está en la meta”.

Discute si la compra rinde menos y si los servicios suben más rápido que el salario. Y cuando miras el presupuesto, el cuadro empeora. La Dirección General de Presupuesto reportó que el gasto corriente representó el 87 % del gasto total, mientras que las obras en proceso y las terminadas representaron solo el 7.8 %. Se gasta mucho en operación y poco en inversión. Es un modelo que administra el día a día y posterga el futuro.

La deuda tampoco aflojó. Al 30 de noviembre de 2025, la deuda externa e interna del sector público no financiero totalizó US$61,616.9 millones, equivalente a 48.0 % del PIB estimado, por encima de los tres años anteriores. Los intereses de la deuda representaron más del 94 % del financiamiento neto del Gobierno central. Estamos tomando prestado para pagar intereses.

Por eso, antes de considerar “histórico” el año pasado, la presidencia de la república debió reconocer que 2025 fue un año para el olvido y decir, como se decía en el “pley” cuando el marcador ya estaba decidido: “Recojamos para el otro”.