Retomando los peces invidentes

Google no se había fundado cuando supe lo que eran los “pejes ciegos” porque un amigo en Samaná me recomendó no utilizar un segmento de la playa de esa ciudad donde aparecían estos ejemplares que eran realmente flotantes pedazos de materia fecal por un defecto del drenaje sanitario público.

La privacidad es algo obsoleto porque con cualquier aparato “smart” (inteligente) que uses pueden copiarte o adivinar hasta tus pensamientos y hace más de 30 años que se utilizó el término “aldea global” pronosticando que la comunicación alrededor del mundo se haría a través de un “click” en una computadora o un celular.

Lo que está de moda es el uso de dispositivos controlados con la voz y los celulares, televisores, lavadoras, neveras y luces de tu casa pueden ser activados con tu voz y lo bonito es que con tu voz codificada podrían abrir tu automóvil y cuentas bancarias siendo la trampa tu propia boca y como los peces, podemos ser atrapados en las “redes sociales” como si fuésemos realmente vergonzosos y flotantes “pejes ciegos”.