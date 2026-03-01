La verdadera herencia de nuestros hijos

Creado: Actualizado:

El mayor compromiso de los padres no es solamente proveer recursos; sino establecer un fundamento de rectitud, valores cristianos e integridad. Con facilidad nos enfocamos en trabajar incansablemente para ofrecer estabilidad financiera, educación y bienestar. Aunque todo eso tiene valor, no es lo más importante.

Podemos asegurarles comodidad y aun así dejarlos desprotegidos porque la herencia más poderosa no es la que se acumula en la tierra, sino la que se siembra en el corazón. Es una herencia de fe, de principios, de obediencia y de una vida modelada conforme a la palabra de Dios.

Dice la Palabra, en Proverbios 22:6, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Esto nos revela que la enseñanza espiritual que les impartimos se convierte en una guía permanente para su futuro.

Aprendamos que nuestros hijos no solo vivirán de lo que les dejamos materialmente, sino de lo que sembramos espiritualmente en ellos.

Es tiempo de hacer cambios porque el mañana de nuestros hijos se está edificando con nuestro testimonio de vivir lo que predicamos cada día.