Osvaldo Virgil murió subestimado

Es una pena decirlo, pero Osvaldo Virgil, el primer jugador dominicano en llegar a las Grandes Ligas, fue subestimado en el país durante toda su vida.

Aunque duela, así fue.

Fue así porque no tuvo los números de Juan Marichal, Pedro Martínez, David Ortiz, Sammy Sosa, entre otros tantos jugadores.

Se le hicieron cositas de reconocimientos, pero nada a su nivel.

Virgil fue quien le abrió las puertas a casi mil peloteros dominicanos en las Grandes Ligas.

Fue víctima de racismo, le ponían a comer en otro autobús, era visto con malos ojos, y nada de eso le tumbó sus sueños.

A Jackie Robinson sí se le respeta en Grandes Ligas.

No quiero que nadie venga a decir que hizo algo.

No podemos ser hipócritas.

Ahora bien, nunca es tarde. Vamos a hacer algo que valga la pena.

Algo que honre siempre su nombre por el ser pionero del país.

Lo dejo ahí para no ofender a nadie. Me prometí no pelear con nadie en lo que resta de año.

Viene Lidom

Algo me dice que Vitelio Mejía, un hombre de sentimientos, armará algo para honrar a Virgil en la próxima temporada invernal.

Propongo una estatua de Virgil en el frente de todos los estadios.

Cuando los jóvenes pregunten quién fue Virgil, se enteren que fue el primer dominicano en llegar a las Grandes Ligas.

Aporten otras ideas, pero hagan algo que realmente se sienta.

Se lo merece!

