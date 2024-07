Paliza desliga al PRM de declaraciones de Cedeño

La visión del diputado Eugenio Cedeño en torno a las relaciones sexuales no consentidas dentro del matrimonio no representa la posición oficial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), del presidente José Paliza ni de la secretaria general, Carolina Mejía.

Así lo aseguraron ayer Paliza y Mejía durante una rueda de prensa en la que manifestaron su desacuerdo con las recientes declaraciones ofrecidas por el diputado, quien aseguró que puede embarazar a su esposa aunque no quiera porque para eso se casó con él.

En ese sentido, Mejía subrayó la importancia de separar las expresiones individuales de los legisladores ya que no representa la posición oficial del colectivo. “Cuando nosotros tenemos una posición oficial, la hacemos saber de esa manera”, afirmó.

Agregó que como esposa, madre, hija, amiga, compañera, condena toda expresión que incite a la violencia contra las mujeres.

En tanto Paliza señaló que su visión sobre ese tema es muy diferente a la de Cedeño. Si embargo, cree que parte de la naturaleza de los congresos es esa: “que puede haber contradicción de ideas y pueden haber posiciones distintas… pero no puedo yo bajo ninguna circunstancia compartir sus expresiones porque no van con la forma en que veo y pienso sobre el género”, dijo Paliza.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una rueda de prensa realizada por la Dirección del PRM para anunciar el lanzamiento del Seminario Internacional de Excelencia Legislativa con el que se busca fortalecer las capacidades de representación de los legisladores, así como una mayor eficacia en el Congreso Nacional.

Tras el anuncio Paliza resaltó la importancia de este tipo de seminarios para orientar mejor a los legisladores y aclarar las posiciones colectivas del partido. “Muchas veces habrán expresiones de congresistas nuestros que no nos representan, o no representa a la mayoría y por eso es importante este tipo de evento que vamos a desarrollar el próximo sábado, para poder construir conciencias colectivas, posiciones colectivas y poder tener una mejor orientación de nuestros legisladores a través del tiempo, porque en cualquier oportunidad una expresión de un legislador puede interpretarse como la posición colectiva de nuestra entidad cuando no es así», aseveró Paliza al respecto.