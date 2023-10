Pasos imprescindibles para una cirugía estética con óptimos resultados

Refiere el experto cirujano plástico que una cirugía con óptimos resultados dependerá de llevar al pie de la letra los protocolos indicados en todos los sentidos

Con los avances de la ciencia médica, específicamente en lo que tiene que ver con la estética, son muchas las personas, tanto hombres como mujeres que temen someterse a la corrección de cualquier parte de su cuerpo con la que no se sienta conforme.

Y, contrario a décadas atrás cuando ese privilegio estaba limitado a quienes contaban con altos ingresos económicos, en la actualidad esta práctica, aunque no ha bajado su estatus, muchas más personas hacen el sacrificio con la finalidad de sentirse cómodos, elevar su autoestima, quitando o corrigiendo algo que no le agrada, ya sea de su rostro o del cuerpo en general.

Sin embargo, antes de someterse a cualquiera de los mencionados procedimientos quirúrgicos para lograr ese rostro o cuerpo soñado, y evitar riesgos posteriores, he incluso la muerte, es necesario tomar en cuenta una serie de pasos importantes, en primer lugar en manos de quién pondrá su cuerpo.

Respecto al tema Vivir entrevistó al médico cirujano plástico Manuel Peralta, quien explica que todos los procesos quirúrgicos no tienen muchas veces el “curso” deseado por el cirujano.

Precisa el doctor Peralta que un resultado no satisfactorio en una cirugía estética no siempre ocurre por falla del doctor o del paciente.

“No necesariamente por intervención del paciente o del cirujano, a veces el organismo no responde de la manera adecuada o asimila un tipo de sutura o un modelo de implante. De tal manera que los actores quedan a merced de la escena de los materiales utilizados y de cómo responde el organismo a los mismos”.

Explica, no obstante, que los procedimientos quirúrgicos, sin excepción, pueden tener eventualidades, las cuales dependen fundamentalmente de la salud del paciente, la preparación previa, la elección del especialista y del centro médico en donde se realice.

“Estas son partes fundamentales para lograr un buen resultado en una cirugía”, sostiene Peralta.

Afirma que aun la cirugía sea con fines de mejorar la apariencia- cirugía plástica o estética- las exigencias de un procedimiento amerita evaluaciones provenientes de más de tres especialidades, para autorizar el procedimiento deseado.

Pasos imprescindibles previos a una cirugía

Estas evaluaciones son: estudios y analísticas de laboratorio, tales como niveles de hemoglobina en sangre, pruebas hepáticas, pruebas tiroideas, evaluaciones neurológicas y cardiológicas, endocrinológicas…

Tras las cuales, según el doctor Peralta, se procede a organizar un expediente completo, el cual es verificado en el departamento de anestesia, en donde se evalúan los riesgos quirúrgicos del paciente y de ahí, dependiendo de sus condiciones, se procede a dar el visto bueno.

De acuerdo al galeno, entre los requisitos para un procedimiento quirúrgico estético, está en primer lugar la planificación adecuada de la cirugía; no excederse en el límite de procedimientos permitidos según las características del paciente, tales como peso, estado de salud…

También que el o la paciente lleve a cabo, y al pie de la letra, las recomendaciones de su médico durante el período post-operatorio; no obviar las indicaciones del uso de faja de compresión que amerite la cirugía: tener una alimentación balanceada, que contribuya a la restauración del organismo, debido a que este suele perder el balance luego de un procedimiento quirúrgico.

¿Cuándo no se tienen buenos resultados en una cirugía estética?

Todos los procedimientos quirúrgicos estéticos tienen los mismos requisitos, los mismo protocolos, no cumplirlos podría desencadenar en errores a la hora de ejecutar el procedimiento, y diagnosticar patologías del paciente que alteren el curso natural de su recuperación, precisa el cirujano plástico Manuel Peralta.

Las cirugías estéticas más demandadas en RD

Refiere el cirujano Peralta que los procediemientos de cirugía estética más demandados en la actualidad en República Dominicana son la liposucción junto a la cirugía de senos y, en menor cantidad, los procedimientos faciales tales como rinoplastia y rejuvenecimiento facial.

El resultado satisfactorio en cada caso, dependerá de un adecuado plan, evaluación y organización, tanto del médico como del paciente, y del centro en donde se vaya a realizar el procedimiento quirúrgico estético, precisa el galeno.