Pasos y requisitos para solicitar una visa de estudiante

El oficial consular Renato explicó que si un extranjero planea cursar estudios en los Estados Unidos deben solicitar una visa de estudiante F, M, J o B1/B2, al tiempo de indicar que estas se encuentran dentro de las categorías de visas de no inmigrante y que para el solicitante obtenerla debe ser un estudiante a tiempo completo.

Al ser entrevistado en la sección “El Consulado más cerca” que conduce la periodista Lorenny Solano, Renato, señaló que este tipo de visa es el documento más solicitado en el país por jóvenes y adultos que desean pasar un período en territorio estadounidense.

Le puede intersar: EE.UU apoyará a la RD en transición energética

Reveló, que en lo que va de año, la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo ha otorgado 17,500 visas de estudiantes, siendo el país donde mayor visas de este tipo se han procesado en el mundo, y aclaró que las mismas les permiten a los beneficiados estar de manera legal en EE.UU por un lapso de tiempo, dependiendo la duración de su programa educativo.

Renato

Detalló, que la visa B1/B2 es la de paseo, que se puede usar para estudios a corto plazo, por ejemplo para conferencias o eventos educativos cortos. En tanto que la visa F se usa para estudios a largo plazo, tales como universidad o colegio. Mientras que la visa M se usa para estudios vocacionales. Asimismo la visa J se emplea para estudiantes de intercambio y tiene varias categorías entre sí, entre estas el programa “Summer Work/Travel”.

Afirmó, que el tema financiero no es tomado en cuenta por un oficial consular para otorgar la visa para el programa “Summer Work/Travel”, sino que lo más importante es que el solicitante pueda demostrar que verdaderamente es estudiante: “no importa si son buenos o malos estudiantes, no nos importa si tiene o no dinero lo que importa es que sean estudiantes y que le podamos creer que lo son“.

Puntualizó, que para tramitar la visa de estudiante el solicitante debe ser antes aceptado y aprobado por una institución académica o programa de estudios y que dichas instituciones educativas les proporcionarán la documentación de aprobación que necesita presentar al momento de la entrevista con el oficial consular.

“Para todas estas categorías de visas de estudiantes, las casas de estudios pueden asesorar al solicitante respecto al tipo de visa que deberá solicitar. Una vez se presente en la embajada es importante saber para qué programa y qué tipo de visa aplicarán”, dijo Renato.

Señaló además, que llenar debidamente el formulario de la visa, así como el pasaporte del solicitante con una vigencia mínima de seis (6) meses, es otro de los requisitos que se necesitan para aplicar para este tipo de visa.

De igual modo, recomendó visitar la página web de la Embajada www.ustraveldocs.com/do y redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook: @EmbajadaUSAenRD, para conocer los demás requisitos para aplicar para una visa de estudiante.

Recalcó, que si al momento de aplicar para este tipo de visa, un solicitante utiliza cualquier documentación falsa y esto es confirmado por un oficial consular, la visa será denegada y esto podría afectarle de manera permanente para solicitar cualquier tipo de visa, porque podría ser considerado como un delito criminal y reportado a las autoridades.

En el caso que el solicitante admita en la entrevista con el cónsul que usó información falsa, luego de esta ser probaba, aunque no será beneficiado con la aprobación de la visa, podrá volver a solicitar en otra ocasión.

“Ahora hay personas que quieren ir de paseo y están buscando la visa de estudiante y lo complican para los demás, porque hacen que nos pongamos más estrictos en las preguntas y análisis para los estudiantes verdaderos. Lo más importante que nos gustaría recalcar es que busquen el programa educativo que quieren hacer para que apliquen en las categorías adecuadas”, finalizó Renato.